阿信令歌迷失望！昔高雄氣爆他喊「我們都是台灣人」諷刺對話曝光
日前大陸央視突發布聲明「台獨死路一條，中國終將實現完全統一！」許多在大陸發展的藝人紛紛表態支持，天團五月天24日晚間在北京開演唱會，也疑似表態，當時主唱阿信突然喊話：「我們中國人嘛！來北京一定吃烤鴨的！」讓台灣粉絲感到失望，還有人憶起在高雄氣爆事件後，當時阿信在演唱會後台跟他說：「我們都是台灣人，這點付出不算什麼。」對比現今格外諷刺。
記者薛羽彤／綜合報導
阿信雖然在臉書上未更新貼文，但他24日在演唱會的一句「我們中國人嘛！」讓台灣粉絲氣炸，紛紛湧入他臉書最新貼文中表達失望的心情。有資深歌迷在底下留言透露，「在高雄氣爆後，你們來二聖路開演唱會的後台，我跟在陳其邁後面向你們致敬、握手，握手時你說：『我們都是台灣人，這點付出不算什麼。』」
歌迷表示，在阿信未說出那句話之前，許多台灣人都還認為他們是極少數可以扛得住中共壓力的藝人，「我確信，台灣並沒有虧待你們，這塊土地孕育你們，讓你們成長茁壯，給予你們最豐厚的支持，讓你們成為大到不能倒的事業體，也當然成為中共鎖定一定要逼迫表態的目標，這壓力我理解。」歌迷強調身為台灣人，某些底線就是完全無法退讓，「你們表態了，我當然也必須表態，不再見了」，宣布退粉。
阿信的臉書貼文下，湧入上萬則留言，「真失望，今年看了你們第一場演唱會，也是最後一場了。我是台灣人」、「我們是台灣人」、「今晚真是狠狠打臉陪伴你們25年的台灣五迷」、「我是台灣人，民主自由得來不易」、「謝謝五月天的25年，謝謝一起渡過的青春。道謝也道別。台灣是我的國家，生我養我的國家。」、「25年來第一次對阿信這麼失望」，引發退粉潮。