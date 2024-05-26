加速花蓮強震後復原工程 台鐵崇德站可望於6月中旬前恢復營運
歷經0403花蓮地震及0422和仁土石流的影響，台鐵公司表示，崇德站工程進度超前，第一、二月台38支雨棚柱均已於5月24日完成結構補強，第一月台南側舊雨棚亦已於5月25日完成補強，預計5月31日前完成結構技師鑑定報告，送花蓮縣政府建管科撤除黃單，車站可望提早於6月中旬前恢復營運，對地方民眾而言，這是一個好消息。
記者顏真真／台北報導
至於和仁站南邊路線整修，台鐵指出，包括東、西正線計650m，目前清除載運廢碴累計145輛敞車，換碴整修西正線273m，進度約38%，台鐵預定7月底全部完成，屆時列車即可恢復常速行駛。
台鐵指出，雖然都在一天內就完成中斷路段搶修恢復通車，但後續路線及車站設施的復舊，仍以最高安全標準施作，尤其是和仁站南邊K48+500路段，因為遭大量土石流掩蓋過，目前列車仍維持30公里慢行，輔以人工監看以確保安全，正積極進行排水道疏濬、路基整理、換碴等工程；月台雨棚柱受損嚴重而停用的崇德車站，亦正日夜趕工全面整修。
日前台鐵公司董事長杜微，由東區營業處處長姜登凡、工務處處長謝曜宇、花蓮工務段段長李建勳等人陪同，實地視察和仁路段復舊情形。董事長聽取簡報後勘察現地，並慰勉同仁的辛勞。
杜微表示，目前餘震時有發生，工作人員要和公路局緊密協同，監控台9丁線上邊坡的狀況，工務段值班室也要隨時注意增設的雨量計及土石流預警系統監控畫面，全面保障施工安全，並指示，立即規劃下一階段和仁及崇德路段邊坡防護、排水系統等工程加強計劃、並儘速更換道岔，確保營運安全。