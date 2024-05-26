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好天氣快沒了！週二鋒面「全台防大雨」　颱風艾維尼將生成大迴轉

▲週二（5/28）將有一波鋒面南下，屆時全台都要嚴防大雨、雷擊和強風。（圖／記者葉政勳攝）
▲週二（5/28）將有一波鋒面南下，屆時全台都要嚴防大雨、雷擊和強風。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

今（26）日各地氣溫偏熱、天氣穩定，僅午後要留意短暫雨勢，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，週二（5/28）將有一波鋒面南下，屆時全台都要嚴防大雨、雷擊和強風，一直到週五（5/31）天氣都不穩定，
此外，今年首號颱風「艾維尼」預估明（27）日生成，路徑將大迴轉往日本南海。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，在「滯留鋒」減弱後，只剩殘存雲系影響台灣，各有有局部少量飄雨的機率，午後部分山區降雨較明顯，各地區氣溫分佈上，北部攝氏23至32度，中部攝氏24至35度，南部攝氏23至37度，東部攝氏23至34度。

▲下週二、下週三（5/28~5/29）受到鋒面影響，下週二雨勢最大，西半部、東半部都有局部大雨或豪雨等級以上的降雨，東部、東南部有短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）
▲週二、週三（5/28至5/29）受到鋒面影響，下週二雨勢最大，西半部、東半部都有局部大雨或豪雨等級以上的降雨，東部、東南部有短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）
吳德榮提醒，明日水氣增多、各地還是偏熱，但大氣稍微不穩定，要留意「局部短暫陣雨或雷雨」，午後降雨範圍擴大，防較大雨勢。週二另一波鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，配合「中小尺度對流系統」發展，要小心雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣。

週三至週五，鋒面將滯留在巴士海峽，因此各地仍有「局部短暫陣雨或雷雨」的機率，大氣不穩定，午後常有較大雨勢。週六（6/1）鋒面向北調整，水氣增多，各地有局部陣雨或雷雨。此外，根據中央氣象署資料，今年首號颱風「艾維尼」可能在明日凌晨2時才形成，日本則是今日下午2時，各國預測不同，不過路徑大致都是接近呂宋島後，向東北大迴轉遠離，不侵台。

▲颱風「艾維尼」生成後，將接近呂宋島後，並向東北大迴轉遠離，不侵台。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲颱風「艾維尼」生成後，將接近呂宋島後，並向東北大迴轉遠離，不侵台。（圖／翻攝中央氣象署官網）

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