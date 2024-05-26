林振瑋飆出162.5公里火球！成台灣最速火球男　超越曹錦輝等好手

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林振瑋今日先發出戰老虎1A，首局就飆出101英哩火球，正式刷新個人生涯最快成績，過去他的最快球速為100英哩。但林振瑋今日的控球狀況不甚理想，1出局後連續讓對方5名打者上壘，包含被敲出3安與2次四壞球保送，首局就丟掉3分。
林振瑋在第4局與首局相同，同樣遭遇到亂流，再度出現控球不穩的情況，單局狂丟4分。總計林振瑋此役僅投3.1局，被敲出8支安打失掉7分，有6分為個人責失分，另外投出1次三振和4次保送，防禦率升至2.79，退場後也成為敗投候選人。
飆出162.5公里火球 正式打破台灣球員紀錄
林振瑋今天首局就飆出101英哩（約162.5公里）火球，也正式打破過去由潘文輝、羅嘉仁和曹錦輝等人所保持的紀錄，成為台灣最速火球男。潘文輝過去曾投出100英哩（約161公里）火球，2005年曹錦輝在大聯盟、2012年羅嘉仁在亞歷桑納秋季聯盟也曾飆速100英哩（約161公里）。
林振瑋上一役先發面對大都會1A，主投6局用了84球，只被敲出1支安打無失分，且飆出5次三振，最快球速來到100.2英哩（約161公里）。今日雖速度更為提升，但控球狀況卻不甚理想，也丟掉7分，也是他日後有待提升的部分。