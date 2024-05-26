Google地圖「抓姦神器」年底關閉！時間軸定位太詳細 內行曝原因
Google地圖內藏著一項可以掌握用戶所有行蹤的「時間軸」功能，只要開啟手機定位服務，就算沒使用Google地圖 ，系統依舊會紀錄裝置的位置，且同時儲存到手機和 Google 伺服器，讓用戶手機和電腦都能查詢，但有「抓姦神器」之稱的時間軸功能，即將在今年11月19日關閉網頁版。
記者周淑萍/綜合報導
Google地圖中的時間軸功能可協助記住用戶去過的地方，該功能對於用來記錄生活軌跡相當方便，只要開啟定位，就能無痛紀錄日常通勤、到訪的地點、搭乘的交通工具等。有些人甚至會拿來當作是旅行足跡，但也因為太過詳細的地位，甚至成為了另類的「科技執法」，讓人一眼揪出去過哪些地方，甚至待了多久時間都可能會知道。
這項讓人又愛又怕的功能，有網友在Ptt上Po文分享，官方預計在11月19日之後將停止網頁版服務，之後就只能在手機上查看。原發文者提到，自己都會在Google地圖時間軸網頁版上觀看長輩和小朋友的紀錄，最近已遷移資料到手機版上，但沒想到網頁版未到停用時間就無法查看，讓他只能無奈表示，以後要怎麼看長輩或小孩子的成長紀錄啊！
此文一出引起了網友熱議，有人回文表示「都靠時間軸紀錄去過哪裡，覺得電腦看比較方便。」、「這功能很好用，居然電腦不給看了」，「上個月收到一筆停車費，就是對時間軸才找出哪裡開的。」有人提到網頁版就是贏在「修改」的便利性比手機高。
還怒嗆「Google 真的很喜歡淘汰沒必要關的東西」讓人感到無言！有內行人提到，Google這次的變動，就是要把資料存到用戶手機上，不再用Google的伺服器存定位資料，減少空間和流量的使用量，藉此來節省經費。有網友推測，可能是因隱私問題才砍掉網頁版。