詹皇今夏將成為自由球員？經紀人疑似說溜嘴　跳出合約似已成定局

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在近期TNT的一檔節目上，Paul在和Chris Haynes、Vince Carter等NBA媒體業的大人物對談時，疑似說溜嘴，直言：「嘿，聽著，LeBron是一名自由球員．．」雖然他隨後改口說他們今夏還有一個球員選項沒有決定是否使用，但已經在網路上引起熱議。
Paul當時主要是想表達，LeBron和其經紀團隊今夏得專注於解決自己的商業問題，不會插手湖人隊要讓誰擔任總教練，「不管湖人聘請誰當主帥，我覺得LeBron已經證明過自己會願意為任何一位教練效力。」
James在生涯第21個賽季落幕後，油箱裡明顯還有油，本季場均依然有25.7分8.3助攻7.3籃板的數據。他今年夏天有一個5140萬美元的球員選項，可以在6月30日前決定是否要執行，或是跳出合約成為自由球員。
此錢ESPN記者Brian Windhrost已經分析過，無論最終決定如何，James今夏應該都會跳出合約成為自由球員，原因是這樣他可以得到交易否決權。而據傳湖人也已經準備開出3年頂薪合約來留人。
詹皇加入勇士？今夏很可能再次被討論
今年球季中金州勇士曾經追求James，不過後者最終拒絕，隨著湖人和勇士都在這個休賽季將面臨改組，這個提議可能會在這個夏天再度被提起。近期也有主持人詢問Draymomd Green相關問題，對此這位勇士隊明星大前鋒表示，除非詹皇加入灣區，不然兩人很難同隊。
「我愛James，他是我的兄弟，我為我們之間所建立的關係感到感恩。但除非他來勇士打球，否則我不認為我們會當隊友。就我而言，只要勇士想要我，我就會留下來。」Green已經宣示立場，就看James之後如何抉擇了。
除了勇士和湖人之外，費城76人今年夏天可以騰出超過5800萬美元的薪資空間，可以裸簽詹皇，他們球隊也擁有衝冠實力；聖安東尼奧馬刺有Victor Wembanyama在陣，球隊缺少一名控球後衛，也有充足選秀權和薪資空間（約3800萬）；奧克拉荷馬雷霆隊正準備在西區更進一步，他們擁有約4000萬的薪資空間，以及一大堆選秀權，詹皇在這裡可以游移於多個位置，充分發揮自己的優勢。這3支球隊都擁有爭取詹皇的實力和本錢。