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英足總盃決賽出現爆冷！曼聯2：1擊敗曼城　笑納隊史第13座冠軍

▲英格蘭足總盃昨(25)日迎來最終決賽，「紅魔」曼聯最終以2：1爆冷擊敗曼城，成功收下隊史第13座足總盃冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲英格蘭足總盃昨(25)日迎來最終決賽，「紅魔」曼聯最終以2：1爆冷擊敗曼城，成功收下隊史第13座足總盃冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

英格蘭足總盃昨（25）日迎來最終決賽，由「紅魔」曼聯對上剛奪下英超冠軍的曼城，沒想到本場比賽竟意外出現爆冷，曼聯在上半場就率先2度破門，取得2：0領先，並且靠著穩定的防守讓曼城屢攻不下，曼聯終場就以2：1擊敗曼城，成功奪下隊史第13座足總盃冠軍。

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曼聯本季英超表現不佳　主帥位置不保

曼聯今年在英超的成績不甚理想，最終僅以60分積分在英超名列第8作收，戰績則為18勝14敗6和，主帥Erik ten Hag的位置也不保。而去年的足總盃決賽，則是恰巧與今年的對戰組合相同，當時曼城以2：1成功拿下勝利，今年則是相反過來，反倒由曼聯以2：1笑到最後。

不過曼聯雖然本季英超表現不盡理想，但在足總盃則是捲土重來，本場比賽上半場就率先有攻勢。第30分鐘，曼聯一次從後場遠傳的高吊球，造成曼城後衛Josko Gvardiol與守門員溝通出現失誤，小將Alejandro Garnacho輕鬆踢進，曼聯率先取得1：0領先。第39分鐘，曼聯再度靠著小將建功，Kobbie Mainoo靠著隊友助攻得分，助隊在上半場就取得2：0的領先優勢

曼聯2：1擊敗曼城　奪隊史第13座足總盃冠軍

曼城在下半場發起反攻，當家前鋒Earling Haaland一次禁區內抽射卻射中橫梁，無緣幫助球隊搶下第一顆進球。比賽第87分鐘，曼城才靠著前鋒Jeremy Doku踢進一球，但隨著補時時間結束，曼城無緣將比賽帶入延長賽，曼聯也正式以2：1奪下本季足總盃冠軍，是隊史第13次，目前在歷史排行榜上僅落後兵工廠1次


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