不只輝達、蘋果受影響！中國若封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆

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威爾希與她的同事事迪皮波（Gerard DiPippo）估計，如果真正將台灣封鎖，將切斷全球半導體決大部分供應鏈，從而使全球經濟損失約5兆美元。
據彭博經濟研究暨計算，未來五年台海發生「重大危機」的可能性約為四分之一。台灣方面日益擔心遭到封鎖，而對共軍而言，封鎖的軍事危險性遠低於嘗試棘手的兩棲登陸，且也較能避免與美國發生戰爭衝突。
報導指出，中國可以採取多種方式封鎖台灣，從攔截前往台灣的運輸的「海關檢查制度」，到更嚴格進行篩檢的檢疫，最激烈的選擇還是傳統的軍事封鎖，可能會切斷空中和海上交通。
如果中國真的對台灣實施封鎖，對全球經濟的主要衝擊在於台積電半導體供應將中斷，台灣先進晶片的全球市占率達46％。不只輝達、蘋果等科技龍頭因此受到衝擊，汽車及家用電子產品領域也會遭遇重創，韓國、日本、墨西哥、東南亞與歐盟等，較依賴相關產業的經濟體將受到重大損失。
在過去十五年裡，全球也出現過幾個供應鏈中斷造成影響的例子，其中最顯著的事2020年因新冠肺炎疫情導致停工，不僅減少消費者可以購買的商品種類，而且導致可用商品的價格飆升。
彭博經濟研究團隊的模型顯示，如果台灣完全被切斷出貨，加上西方對中國實施制裁，第一年將使全球的國內生產毛額（GDP）降低約5兆美元或5%。美國GDP第一年將縮水3.3%，中國GDP則是減少8.9%，而這還是以台灣、美國及其盟邦不會增加軍事風險採取報復行動為前提之下的估算。