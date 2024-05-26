鞋槓人生／超夯球鞋推薦！Irving鞋款獲好評 專家：設計師很用心
NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（26）日迎來第35集，本集由主持人呂佳宜和鞋頭18哥、大隻哥，來為各位介紹NBA美國職籃獨行俠隊球星Kyrie Irving的專屬鞋款，究竟這雙鞋有哪些具有Irving個人特色的地方，以及為何必須要入手這雙鞋，詳細內容也歡迎讀者，可以在每週日早上10：00，準時在YouTube頻道上鎖定《鞋槓人生》。
記者陳品翔/綜合報導
大隻哥首先提到這雙由中國知名球鞋品牌《安踏》，替球星Kyrie Irving最新推出的鞋款「ANTA KAI 1 Playoffs」，他說到：「台灣其實要拿到這雙鞋並不容易，因為畢竟是大陸品牌，比較沒有那麼容易進入到台灣市場。而這雙鞋有很多宗教的元素在裡面，甚至它有一些個人的標示與logo在鞋子後面，其實是很有特色的一雙鞋，現場看鞋子本身的質感也優異許多。」
至於第一次看到這雙鞋後，專家們分別有什麼想法，大隻哥則是先說到：「這雙鞋的細節跟完整度來說，我覺得是非常好，而且這雙鞋的定價其實不高，價格為899人民幣（約4000新台幣），以這種價位來說，可以做到這樣的程度，已經是很棒的一雙鞋。」至於18哥則笑稱：「終於感覺有認真做事的設計師了，不然有時候我都覺得有些根本是在賣鞋盒的，雖然這有點攻擊，但我覺得可以更用心。」
隨後主持人們也替觀眾開箱了，鳳凰城太陽隊球星Devin Booker的鞋款「Nike Book 1」，大隻哥表示：「這雙鞋其實定價也不貴，價格為4400元，但相對來說它的科技也比較少一點，不過穿起來的腳感覺得還不錯，個人是滿推薦的。我覺得Nike還是有很厲害的地方，就是能夠讓鞋子兼顧打球與穿搭。」