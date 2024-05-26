虎豹潭溪水暴漲釀6死！死者家屬提告新北市府 法官判國賠264萬元
2021年10月間，新北市雙溪區虎豹潭，因溪水暴漲釀6人死亡慘劇，其中，鐘姓死者家屬向新北市政府提出國賠，控其周邊未設置任何警告標示、廣播系統，也無落水所需救生設備等，未善盡管理責任有疏失。案經基隆地院審理，法官認定新北市府未設立警告標示，安全管理上確實有過失，判決共國賠264萬元。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，鐘男於2020年10月間，透過網路參加新北市雙溪區、北勢溪上游虎豹潭步道健行及進行生態導覽，當天由天大地方公司之領隊蘇秋雅帶領，約下午2時許左右出發，當時已經開始下雨，約3時許，蘇秋雅帶領28名參與人員，沿北勢溪上游方向行走，右轉通過位於北勢溪河床間虎豹潭「梳子壩」。下午4時許雨勢逐漸增大，蘇秋雅與參與人員決定折返，卻未明確討論折返路線。
當時隊伍雖已決定折返，蘇秋雅並通知參與人員不要通過河床間梳子壩，不過因參與人數達28人，其中包括許多兒童，無法明確傳達每1人，加上蘇秋雅未留在隊伍前方引導安全路線，最終導致隊伍中6人，因無人在前方導引，又未見警告標示或落水所需之救生設備等，遭暴漲的溪水沖落北勢溪溺斃。
鐘姓死者家屬主張，虎豹潭梳子壩為觀光景點，是新北市府管之公有公共設施，但市府卻未於其周邊設置任何警告標示，也無廣播系統及落水所需之救生設備等，未盡場域管理責任有疏失。新北市政府表示，未將梳子壩列於准許行走的登山步道範圍內，因此不可能事前設立警告標語，事後因配合監察院之檢討報告，及防範相同事件再度發生所為，基於行政責任才增設「山洪暴發前兆，切勿過溪」告示牌，認為管理上無過失。
新北市政府並指出，本案係因領隊蘇秋雅帶隊疏失及自身過失，才造成6人遭溪水沖走溺斃，與管理無關連性。基隆地院審理，認為新北市府未於梳子壩過溪處之兩旁設置警示標誌，致使被害人無法獲得正確判斷，對於梳子壩管理有疏失，與被害人死亡間有相當因果關係存在，應依國家賠償負起損害賠償責任。