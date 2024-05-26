鍾明軒「政治立場不同」被罵翻！無奈過濾朋友：活得這麼單一幹嘛
Youtuber鍾明軒近期拍攝了不少前往中國旅遊的影片，在網路上引起不少爭議，掀起正反兩派網友議論。沒想到，在現實生活中，鍾明軒也因爲政治立場的因素而「過濾了很多朋友」，他也在昨（25）日透過IG發布了一段影片回應，引發關注。
記者洪生儒／綜合報導
鍾明軒透過IG限時動態發出一段影片，從影片中可以看到，他透露自己最近因為政治立場的因素過濾了很多朋友，身邊有兩位朋友轉身離開，還有一些就是在網路上留下謾罵的言論，「對我來說真的是過濾，因為在他的世界裡，他把所有對中國政府的恨、把對中國的恨全都在我身上一起釋放，我是覺得腦殘，真的是腦殘。」
鍾明軒無奈表示：「沒關係，這真的就是過濾朋友。」並接著說道：「在他的立場，他覺得他的政治立場跟我不一樣，但他沒想到的是，我的政治立場跟他也是不一樣，可是我尊重他的政治立場，我可以跟他做朋友，我也沒說什麼。」
話說到一半，鍾明軒疑惑表示：「這世界有需要活得這麼單一嗎？」他認為大家不一定都得要喜歡一樣的東西才可以活在同溫層，「要確定耶！人生來這邊體驗，你活得這麼單一幹嘛？我政治立場跟你不一樣不行哦？」最後鍾明軒也爆氣直言：「阿我平常禮物是有白送是不是？我平常是沒有請客是不是？」