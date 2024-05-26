藍委竟用滅火器歌曲宣傳「國會改革修法」 主唱楊大正嗆：不要臉
立法院日前續審國會改革相關法案，同時間場外聚集10萬民眾，不滿國會擴權要求退回重審，521民進黨更出招在場內開唱太陽花學運歌曲「島嶼天光」，不過，近日國民黨立委邱鎮軍在臉書發布宣傳國會改革法案的限時動態，卻配上同樣是樂團滅火器的歌曲「繼續向前行」，讓主唱楊大正不忍了痛斥「非常邪惡，非常不要臉。」
記者林怡昕／台北報導
立法院會持續處理國會職權相關修法，521議場內民進黨立委人手一支象徵太陽花學運的向日葵，並合唱學運歌曲「島嶼天光」，場外聲援的民眾也一起合唱，主唱楊大正也發聲力挺，更喊話希望更多新的音樂人挺身而出。
不過，邱鎮軍近日在臉書宣傳國會職權相關修法時，卻使用「繼續向前行」當作背景音樂。
對此，滅火器貝斯手皮皮25日在社群平台Threads發文點名邱鎮軍，並貼出邱鎮軍的限時動態表示，「我們的歌不想也不同意掛在你的任何文宣內容上面，包含所有國民黨和民眾黨的都一樣。」
皮皮強調，「我沒有想要你們繼續向前行，我希望你們停下來，停下來你們粗糙粗暴的立法行為。」他更反問邱鎮軍，若條文都是討論後的結果，為何不能好好表決，而是要用舉手表決，「你們這麼急？是不是有什麼不能說的秘密？」
楊大正也轉發皮皮的發文並表示，「我不知道這些白藍傢伙哪來的靈感，非常邪惡，非常不要臉」，滅火器不同意把歌曲授權給藐視人民的人使用，「請自重！並且停止傷害台灣民主的一切行為。」