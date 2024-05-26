央視列18位台藝人範本！統一喊「台灣回歸祖國」：不接受模糊字眼
中國央視22日突然發布聲明：「台獨死路一條，中國終將實現完全統一！」疑似回應總統賴清德在就職典禮上的一句「中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」許多台灣藝人也跟進轉發表態。而《央視新聞》官方微博昨（25）日特別整理了18位台星按照格式所發的表態文，當作範本，都有共同內容「台灣必將回歸祖國的懷抱。」
記者薛羽彤／綜合報導
《央視新聞》昨日列出18位台灣藝人表態的標準範本，包含侯佩岑、張韶涵、楊丞琳、歐陽娜娜、蘇有朋、張信哲、文淇、吳克群、明道、賴冠霖、陳喬恩、汪東城、周傳雄（小剛）、陳妍希、黃曦彥、楊宗緯、吳奇隆、辰亦儒。文案統一為「＃中國終將實現完全統一 台灣必將回歸祖國的懷抱」，明確表達統一的態度，有微博博主認為，中國官方只能接受台灣明星明確說出「台灣回歸祖國」，不接受任何模糊字眼。
此外，歌手信（蘇見信）更是寫下超過100字文章，強調自己支持統一，「從以前到現在、我一直都是支持統一的啊、要再多說幾次也是應該的。這兩天都在錄音，沒怎麼上網，抱歉來晚了。都是同一個文化的中華民族，大家加油吧！多些善意的交流，期待和平統一的日子到來。」
對此，文化部表示，「台灣作為自由民主國家，從來不會要求任何人對自己的立場表態，更不會讓任何人因為表態或不表態受到政治威脅，這是自由台灣最可貴之處。」文化部強調，期盼藝人及所有的創作者在台灣最自由的土壤上，繼續毫不受限制的展現自我。