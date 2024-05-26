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輕颱「艾維尼」生成！1圖看10天天氣　全台「雨彈轟炸」下到發霉

▲輕度颱風「艾維尼」今（26）日上午8時在菲律賓東方海面生成，對台灣並無直接影響。（圖／翻攝向日葵8號衛星）
▲輕度颱風「艾維尼」今（26）日上午8時在菲律賓東方海面生成，對台灣並無直接影響。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

記者張志浩／綜合報導

輕度颱風「艾維尼」（國際命名: EWINIAR，密克羅尼西亞命名，原意為「暴風雨神」）今（26）日上午8時在菲律賓東方海面生成，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，雖然颱風對台灣並無直接影響，但未來10天受鋒面、西南季風影響，全台天氣都是「不穩定且降雨偏多」的型態，民眾務必留意最新天氣動態。

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賈新興提及，明（27）日台灣位於鋒面前端，因此各地午後降雨明顯。週二（5/28）鋒面逐漸南下，白天開始西半部就會有局部雨，午後降雨越來越明顯，隨著鋒面往巴士海峽南移，台中以北的週三清晨（5/29）轉為多雲時晴，台中以南有陣雨或雷雨，午後台中以北轉有短暫陣雨。

▲未來10天台灣天氣受鋒面和西南季風影響，各地降雨偏多、天氣極不穩定。（圖／賈新興提供）
▲未來10天台灣天氣受鋒面和西南季風影響，各地降雨偏多、天氣極不穩定。（圖／賈新興提供）
週四（5/30）至6月2日，受到西南季風影響，苗栗以北降雨明顯、降雨時間長Ｍ這幾天除了午後降雨明顯外，西半部沿海在深夜至清晨也容易有局部短暫雨，雨勢要持續到6月3日至4日，台中以南才轉為只有午後降雨的型態。

而針對颱風動態，賈新興說明，艾維尼颱風本身距離台灣最近也有700公里遠，因此不會對台灣帶來直接影響，但艾維尼颱風會間接讓西南季風的中心位置停留在巴士海峽，這也導致南台灣的降雨在鋒面影響的這段時間「停不下來」，更要留遺局部大雷雨甚至豪雨的出現。


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