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新莊車禍事故！計程車突「鬼切」撞紅牌重機　無辜騎士慘摔秒撲街

▲25日上午，新北新莊區中正路發生車禍事故，一名騎重紅牌重機的48歲楊姓男騎士，遭變換車道的計程車撞擊，楊男瞬間連人帶車摔倒，整個人翻到對向車道去。（圖／翻攝畫面）
▲25日上午，新北新莊區中正路發生車禍事故，一名騎重紅牌重機的48歲楊姓男騎士，遭變換車道的計程車撞擊，楊男瞬間連人帶車摔倒，整個人翻到對向車道去。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

本月25日上午9時許，新北市新莊區中正路，發生一起車禍事故，一名騎重紅牌重機的48歲楊姓男騎士，遭一台變換車道的計程車撞擊，楊男瞬間連人帶車摔倒，整個人翻到對向車道去，所幸當時對向道無車，僥倖撿回一命，楊男因左腳小腿擦傷，被送往部立台北醫院治療，所幸無生命危險。而事發過程被拍下PO網，網友紛紛直呼大離譜，對此警方指出，計程車變換車道時，未依規定使用方向燈，已違反道路交通管理處罰條例第42條規定，可處1200元以上3600元以下罰鍰。

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▲25日上午，新北新莊區中正路發生車禍事故，一名騎重紅牌重機的48歲楊姓男騎士，遭變換車道的計程車撞擊，楊男瞬間連人帶車摔倒，整個人翻到對向車道去。（圖／翻攝畫面）
▲25日上午，新北新莊區中正路發生車禍事故，一名騎重紅牌重機的48歲楊姓男騎士，遭變換車道的計程車撞擊，楊男瞬間連人帶車摔倒，整個人翻到對向車道去。（圖／翻攝畫面）
據了解，當時楊姓騎士與計程車均直行於中正路上，未料，70歲的陳姓計程車司機，突然「鬼切」往左側內車道切進來，楊姓重機騎士整個被擠出去，連人帶車摔翻，整個人還撲到對向車道去。從曝光的畫面可以看到，紅牌重機翻覆，楊姓騎士整個人跌入樹叢翻到對向道，場面十分危險。楊姓騎士左腳小腿擦傷，送往部立台北醫院就醫；計程車駕駛未受傷。

警方調查，2名駕駛均無酒駕，後續交由交通分隊實施現場調查、採證與測繪紀錄。警方指出，計程車變換車道未依規定使用方向燈，已違反道路交通管理處罰條例第42條規定，可處新臺幣1200百元以上3600百元以下罰鍰，並呼籲行車時應遵守交通規則，以維行車安全。

▲25日上午，新北新莊區中正路發生車禍事故，一名騎重紅牌重機的48歲楊姓男騎士，遭變換車道的計程車撞擊，楊男瞬間連人帶車摔倒，整個人翻到對向車道去。（圖／翻攝畫面）
▲25日上午，新北新莊區中正路發生車禍事故，一名騎重紅牌重機的48歲楊姓男騎士，遭變換車道的計程車撞擊，楊男瞬間連人帶車摔倒，整個人翻到對向車道去。（圖／翻攝畫面）

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