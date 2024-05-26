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賀軍翔挨告性侵！知情人士透露對方非酒店公關：與女荷官發生衝突

▲賀軍翔24日驚傳挨告妨害性自主，知情人士透露提告對象不是外界所傳的酒店紅牌公關，而是與女荷官發生衝突。（圖／記者陳明中攝）
▲賀軍翔24日驚傳挨告妨害性自主，知情人士透露提告對象不是外界所傳的酒店紅牌公關，而是與女荷官發生衝突。（圖／記者陳明中攝）

記者張一笙／綜合報導

40歲藝人賀軍翔24日時在台北市中山區的住處被警方搜索，並帶走賀軍翔的手機。據傳因為賀軍翔是被酒店紅牌公關提告妨害性自主，賀軍翔也捍衛自身清白表示自己「並未與任何第3人有任何踰矩行為。」不過，有知情人士爆料，其實外界所傳對賀軍翔提告的並非酒店紅牌公關，她的真實身分其實是一名德州撲克牌場所的女荷官，2人因為無法達成共識，因而鬧上警局。

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據傳，賀軍翔列為刑案被告，源於年初的私人聚會，當時賀軍翔受邀到大直的私人招待所參加生日聚餐，席間有人有找酒店公關前來助興，但賀軍翔在酒後與公關發生爭執，該名公關指控賀軍翔在她喝酒時趁虛而入。

▲▼賀軍翔年過40，外貌依然帥氣。（圖／賀軍翔臉書）
▲有知情人士透露，提告賀軍翔妨害性自主的不是酒店女公關，而是賭場女荷官。（圖／翻攝自賀軍翔臉書）
不過根據《TVBS新聞網》報導，有知情人士透露賀軍翔其實是和台北市某德州撲克協會的女荷官發生糾紛。由於該撲克協會位於松山區，規模也不小，需要有會員才能進出該場所，時常有不少演藝人員和上流人士出入。因此，該場所的荷官們也會經過精挑細選。賀軍翔在與女荷官發生糾紛後，可能對方找來黑幫協助，結果導致金錢未達共識，最終此事才公之於眾。

賀軍翔的律師也在事發當天發布3點聲明，並且說明手機被拿走的原因，是因為要查詢相關通聯紀錄，強調「全程配合偵查程序」，同時也提調「賀先生再次聲明，並未與任何第三人有任何踰矩行為。

▲林依晨與賀軍翔在合作《愛情合約》後，傳出兩人看對眼，除了成為同公司的師姐弟之外，私下也曾被發現他們甜蜜約會，不過兩人到分手後也都不曾認愛。（圖／不夠善良的我們臉書）
▲知情人士表示，女荷官找來黑道幫忙，與賀軍翔（右）條件談不攏因而向其提告。（圖／不夠善良的我們臉書）
▲賀軍翔小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
▲賀軍翔小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
賀軍翔小檔案

生日：1983年12月28日

身高：180公分

體重：66公斤

出道日期：2003年9月

代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《不夠善良的我們》、《全明星運動會》第三季

感情：

2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞

2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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