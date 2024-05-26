賀軍翔挨告性侵！知情人士透露對方非酒店公關：與女荷官發生衝突

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不過根據《TVBS新聞網》報導，有知情人士透露賀軍翔其實是和台北市某德州撲克協會的女荷官發生糾紛。由於該撲克協會位於松山區，規模也不小，需要有會員才能進出該場所，時常有不少演藝人員和上流人士出入。因此，該場所的荷官們也會經過精挑細選。賀軍翔在與女荷官發生糾紛後，可能對方找來黑幫協助，結果導致金錢未達共識，最終此事才公之於眾。
賀軍翔的律師也在事發當天發布3點聲明，並且說明手機被拿走的原因，是因為要查詢相關通聯紀錄，強調「全程配合偵查程序」，同時也提調「賀先生再次聲明，並未與任何第三人有任何踰矩行為。」
賀軍翔小檔案
生日：1983年12月28日
身高：180公分
體重：66公斤
出道日期：2003年9月
代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《不夠善良的我們》、《全明星運動會》第三季
感情：
2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞
2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女
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