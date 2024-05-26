李亦伸專欄／達拉斯獨行俠2:0領先灰狼！確實走在NBA總冠軍路上

塞爾提克114：111大逆轉溜馬！Tatum狂砍36分　系列賽3：0聽牌

▲NBA美國職籃今（26）日東區冠軍賽第3戰，塞爾提克前往客場踢館溜馬，一哥Jayson Tatum攻下全場最高36分，率綠衫軍終場以114：111驚險擊敗溜馬，目前系列賽正式聽牌，取得3：0領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃今（26）日東區冠軍賽第3戰，塞爾提克前往客場踢館溜馬，一哥Jayson Tatum攻下全場最高36分，率綠衫軍終場以114：111驚險擊敗溜馬，目前系列賽正式聽牌，取得3：0領先。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃今（26）日進行東區冠軍賽第3戰，印第安納溜馬回到主場迎戰波士頓塞爾提克，雙方系列賽前2場由塞爾提克取得2：0領先，本場比賽要力拼聽牌，至於溜馬則是要想辦法搶下勝利，避免落入系列賽3連敗的局面。而本場比賽塞爾提克成功克服最多18分落後，以及靠著一哥Jayson Tatum攻下全場最高36分，終場率隊以114：111驚險擊敗溜馬，塞爾提克目前系列賽正式聽牌，取得3：0領先。

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塞爾提克落後整場　末節完成逆轉

本場比賽上半場形成進攻大戰，溜馬團隊的投籃命中率相當不錯，展現出搶勝企圖心，命中率高達63.6%，後衛Andrew Nembhard半場共10投8中，三分球則是3投全進，攻下全隊最高21分，另外Pascal Siakam、Myles Turner也分別攻下15分；塞爾提克方面則靠著「雙探花」Jayson Tatum、Jaylen Brown2人撐住場面，半場分別攻下20分、14分，半場打完溜馬以69：57取得雙位數領先。

易籃再戰後，塞爾提克在第三節還是靠著先發球員撐場，先發球員得分比重超過95%，一哥Tatum單節攻下9分，也率綠衫軍打出一波10：2的攻勢，但溜馬很快就回穩，三節打完雙方比分差距稍稍縮小，溜馬仍舊以90：81領先。

比賽來到決勝節，雙方持續糾纏，直到終場前1分多鐘，塞爾提克靠著Brown、Horford的三分球，將比分差小至2分差，隨後溜馬Siakam嘗試上籃沒能放進，這讓綠衫軍找到了機會，回過頭來靠著Jrue Holiday切入禁區要到三分打，塞爾提克將比分差正式逆轉，隨後Holiday再度在防守端做出貢獻，上演關鍵抄截，終場就率塞爾提克以3分之差驚險收下勝利

Tatum狂砍36分　率綠軍客場翻盤

此役塞爾提克一哥Jayson Tatum共23投12中，砍下全場最高36分，外帶10籃板8助攻。Jaylen Brown攻下24分3助攻，中鋒 Al Horford貢獻23分5籃板，射手Derrick White得到13分5籃板7助攻。

溜馬方面後衛Andrew Nembhard全場共21投12中，攻下全隊最高32分，外帶4籃板9助攻。前鋒Pascal Siakam貢獻22分6助攻，Myles Turner挹注22分10籃板，替補上陣的T. J. McConnell也有23分9籃板6助攻演出。
 


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