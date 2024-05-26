YouTube加強Premium會員功能！從畫質下手 疑測試「強化版720p」
YouTube為了拉攏更多的YouTube Premium會員，除了積極防堵廣告攔截器，還透更多的差異化來吸引民眾，近期就被發現Google 似乎打算從畫質下手，傳聞指出，YouTube 正在測試強化版的720p畫質，藉此讓會員能享有更好的觀影體驗，但此功能似乎只限會員。
記者周淑萍/綜合報導
YouTube為了拉開一般用戶和YouTube Premium付費會員之間的差距，目前，YouTube Premium 會員可在部分影片上啟用1080p Premium HD畫質，開啟之後就能在同樣1080p的解析度下，藉由強化影片的位元率、減少壓縮過程流失的畫質，提供比一般畫質更流暢的觀賞體驗，對於講究細節和大動作的影片，例如節奏快速的運動比賽或精細遊戲影片，特別能看到差異。
不止如此，近期 國外Reddit 上有網友發現，在Apple TV平台上啟用 YouTube時候，又多了一個「720p Enhanced」的選項，似乎Google也打算將強化位元率的技術下放到720p畫質的影片，目前還不確定強化位元率的 720p會拓展到哪些裝置上。
現階段YouTube Premium 費用，iOS個人方案為每月260 元，家庭方案520 月；Android 與 PC 網頁版個人方案，則是199 元，家庭方案為399 元。升級成付費會員的好處在於不會有廣告干擾，可下載影片離線觀看、背景播放以及YouTube Music Premium資格等。