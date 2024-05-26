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氣球戳破是白色？劉香慈親揭3寶性別派對背後原因：孕婦最大

▲「最美士官長」劉香慈日前舉辦第3胎的性別揭曉派對，未料氣球戳破後掉出來的是白色紙片，讓她跟先生傻立當場。事後回想起來，原來主播妹妹劉方慈有和她提過原因，讓她任性地高喊：「孕婦最大！」（圖／翻攝自劉香慈IG）
▲「最美士官長」劉香慈日前舉辦第3胎的性別揭曉派對，未料氣球戳破後掉出來的是白色紙片，讓她跟先生傻立當場。事後回想起來，原來主播妹妹劉方慈有和她提過原因，讓她任性地高喊：「孕婦最大！」（圖／翻攝自劉香慈IG）

記者張一笙／綜合報導

號稱「最美士官長」的40歲女藝人劉香慈與藥品3代結婚8年，即將迎接第3胎。臨盆在即的劉香慈昨（25）日公布性別揭曉派對影片，未料氣球戳破後出掉出來的是白色氣球，讓她和先生第一時間傻愣原地。今早，劉香慈親自透露她和先生當下之所以會傻住的原因，並且高喊：「孕婦最大！」

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劉香慈在社群平台透露之前懷老大時醫生直接透過超音波告知性別，懷老二時因為想要驚喜所以沒有舉辦，直到懷老三時，覺得以前都沒辦過性別揭曉派對，所以才決定玩一下。

▲劉香慈（右）與藥廠3代的丈夫結婚8年，即將迎來第3胎。（圖／翻攝自劉香慈IG）
▲劉香慈（右）與藥廠3代的丈夫結婚8年，即將迎來第3胎。（圖／翻攝自劉香慈IG）
劉香慈說：「16週產檢確認後，小李醫生把小紙條放到信封袋裡，我小心翼翼地收著，傳簡訊給妹妹，要她下班無論如何一定要經過我家來拿信封。感謝劉主播方慈設計的性別揭曉Party，竟然可以在揭曉之後跟沒有揭曉一樣。」

事實上，劉香慈在舉辦性別揭曉派對當天，因為鼻竇炎加上身體上的疲倦，所以五感很鈍。因此在戳破氣球當下掉出來是白色紙花時，她才會和先生一時之間傻愣當場。

▲劉香慈承認自己忘記曾與妹妹的談話，並任性地表示：「孕婦最大！」（圖／翻攝自劉香慈IG）
▲劉香慈承認自己忘記曾與妹妹的談話，並任性地表示：「孕婦最大！」（圖／翻攝自劉香慈IG）
劉香慈事後回想起曾與主播妹妹劉方慈的對話，表示妹妹在拿信封時曾表示「我不想要傳統的男生就是藍色，女生就是粉紅。我會走白色（女生）、綠色（男生）路線。」讓劉香慈笑著表示：「我承認我現在真的是金魚腦，懷孕期間的記憶力優先給了孩子們，殘餘的容量又被賀爾蒙控制得無法快速、準確運作。」

不過劉香慈也任性地表示：「孕婦最大！」並且感謝家人們為她準備的性別揭曉派對。


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