青鳥行動後首發聲！韓國瑜喊「蓄積能量再出發」 休假養傷行程曝
日前立法院挑燈夜戰續審國會改革相關法案，不惜上演全武行，不只立委累癱，身為會議主席的立法院長韓國瑜更每每被捕捉到無奈神情，更被藍委爆腰部受了傷，昨（25）日晚間韓國瑜曬出一張手指著芒果、身穿休閒上衣的照片，寫道「假日出外森呼吸，週末和家人外出走走，平靜心情、舒緩工作壓力，讓自己自省整理，蓄積能量再出發！」
記者林怡昕／台北報導
立法院從518、521、524院會上演表決大戰，續審國會改革相關法案，朝野立委爆發肢體衝突，就連韓國瑜也受傷了，國民黨立委柯志恩爆，韓國瑜的腰部有一個非常大的傷口，卻一直都未向外提起此事。
就在524後的週末，韓國瑜也首度發聲，不只曬出一張手指著芒果、身穿休閒上衣的照片，也在臉書上提及，「假日出外森呼吸，週末和家人外出走走，平靜心情、舒緩工作壓力，讓自己自省整理，蓄積能量再出發！」
立法院會預計28日繼續處理其他條文，包括增訂刑法專章藐視國會罪，立法院正副院長選舉改記名投票，預計28日當天國會五法亦即《立法院職權行使法》、《刑法》、《立法院組織法》、《立法委員行為法》、《立法委員互選院長副院長辦法》等將闖關三讀。