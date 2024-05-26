汪小菲自爆「下週開始已婚」！帶女友上海領證 2度成為台灣女婿
藝人大S前夫汪小菲今年認愛女友台灣網紅Mandy（馬曉梅），3月28日他宣布求婚成功，還曬出女友手上鑽戒示愛。昨（25）日汪小菲直播帶貨時，突宣布「從下禮拜開始，我也是已婚了」，透露下週一將帶Mandy到上海領證結婚。
記者薛羽彤／綜合報導
汪小菲昨日直播帶貨，突然對著主持人說：「給你透露點小消息吧！從下禮拜開始，我也是已婚了。」汪小菲表示自從求婚成功後，很多人都會關心他怎麼還不結婚，他透露下週一就會帶Mandy到上海領證結婚，還會帶著兩個家人一起到民宿慶祝。
汪小菲認愛後多次帶著Mandy出席公眾場合，兩人如膠似漆、形影不離。汪小菲昨日突宣告下週一將領證結婚，網友猜測媽媽張蘭可能還不知情，「不知道蘭姐啥反應，會不會阻止他領證？預估大戲會很精彩。」
近日，張蘭在吳宗憲直播裡自爆家人「因為長期曠課不去學校，現在被學校趕出來了。」對此，大S在微博發文澄清3點，第一點是孩子在學校適應良好，不存在被退學的謠言，「請張蘭停止造謠、道歉」，第二點她祭出法律，「本人已向北京互聯網法院申請行為禁止令，禁止張蘭繼續對我和孩子實施違法行為」，第三點她也向法院、婦聯、網信辦、抖音等各大單位喊話要履行職責，「及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為。」而汪小菲也澄清孩子只是轉學，打臉媽媽的說法。