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汪小菲自爆「下週開始已婚」！帶女友上海領證　2度成為台灣女婿

▲汪小菲（左）自爆下週和未婚妻Mandy，將在上海領證結婚，2度成為台灣女婿。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲（左）自爆下週和未婚妻Mandy，將在上海領證結婚，2度成為台灣女婿。（圖／汪小菲微博）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人大S前夫汪小菲今年認愛女友台灣網紅Mandy（馬曉梅），3月28日他宣布求婚成功，還曬出女友手上鑽戒示愛。昨（25）日汪小菲直播帶貨時，突宣布「從下禮拜開始，我也是已婚了」，透露下週一將帶Mandy到上海領證結婚。

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汪小菲昨日直播帶貨，突然對著主持人說：「給你透露點小消息吧！從下禮拜開始，我也是已婚了。」汪小菲表示自從求婚成功後，很多人都會關心他怎麼還不結婚，他透露下週一就會帶Mandy到上海領證結婚，還會帶著兩個家人一起到民宿慶祝。

汪小菲認愛後多次帶著Mandy出席公眾場合，兩人如膠似漆、形影不離。汪小菲昨日突宣告下週一將領證結婚，網友猜測媽媽張蘭可能還不知情，「不知道蘭姐啥反應，會不會阻止他領證？預估大戲會很精彩。」

▲汪小菲（右二）與未婚妻Mandy（右一）現身基隆市立體育館觀看SBL籃球聯賽，面對啦啦隊熱情邀約「炸裂汪小菲」，他尷尬地婉拒就怕得罪未婚妻。（圖／BE HEROES YouTube）
▲汪小菲（右二）與未婚妻Mandy（右一）日前被發現一同觀看SBL籃球聯賽。（圖／BE HEROES YouTube）
近日，張蘭在吳宗憲直播裡自爆家人「因為長期曠課不去學校，現在被學校趕出來了。」對此，大S在微博發文澄清3點，第一點是孩子在學校適應良好，不存在被退學的謠言，「請張蘭停止造謠、道歉」，第二點她祭出法律，「本人已向北京互聯網法院申請行為禁止令，禁止張蘭繼續對我和孩子實施違法行為」，第三點她也向法院、婦聯、網信辦、抖音等各大單位喊話要履行職責，「及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為。」而汪小菲也澄清孩子只是轉學，打臉媽媽的說法。

▲汪小菲自爆下周與Mandy領證結婚。（圖／微博）
▲汪小菲自爆下週與Mandy領證結婚。（圖／微博）

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