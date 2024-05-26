今年第1號颱風生成！「艾維尼」日本預測路徑曝　緩慢朝沖繩前進

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氣象廳指出，颱風「艾維尼」正緩慢地向北移動，預計它將會伴隨著暴風雨，轉往東北方前進，在29日以後靠近沖繩縣大東島地區，氣象廳呼籲當地居民注意大浪與強風。從日本氣象廳發布的預測路徑圖可以看到，預測路徑與台灣幾乎平行，似乎不會直接影響到台灣。
艾維尼的名稱由大洋洲國家密克羅尼西亞提供，意為「風暴之神」。
據日本氣象廳表示，今年的第一號颱風是自1951年統計以來西北太平洋第七晚生成的颱風。而使得颱風較晚生成的原因，與熱帶地區積雨雲的活動有關。
颱風生成的位置位於太平洋西部的熱帶地區。通常往年到了這時候，該地區都會被低壓覆蓋，使得雨雲不斷生成，在形成熱帶氣旋後，進而再變成颱風。
但自去年以來，太平洋中東部海水溫度長時間溫度偏高，發生了「聖嬰現象」。在這兩個水溫較高的海域海水迅速蒸發，在天空中形成雲雨，使得當地的高壓系統減弱轉變為低壓帶，改變了低緯度地區的沃克環流，使西太平洋地區產生下沉的乾燥空氣，進而抑制了西太平洋積雨雲活動。
另外要注意的是，即使颱風較晚生成，也不代表著數量會減少。日本氣象廳指出，當聖嬰現象結束後，還可能會出現「反聖嬰現象」，使得西太平洋海面溫度升高，更容易生成颱風。
日本氣象廳表示，「一般而言，颱風季節是從夏末到秋季，所以現在颱風生成較少不代表能夠安心。且預計今年梅雨鋒面的潮濕空氣較強，應提早做好準備。」