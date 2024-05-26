美國德州小學21死槍擊案　家屬提告Meta、槍枝商、動視暴雪與微軟

今年第1號颱風生成！「艾維尼」日本預測路徑曝　緩慢朝沖繩前進

▲今年第1號颱風「艾維尼」（Ewiniar）於26日上午生成，日本氣象廳發布預測路徑。（圖／翻攝自tenki.jp）
▲今年第1號颱風「艾維尼」（Ewiniar）於26日上午生成，日本氣象廳發布預測路徑。（圖／翻攝自tenki.jp）

國際中心徐筱晴／綜合報導

今年第一號颱風「艾維尼」於26日上午在菲律賓海南部生成，日本氣象廳預計，艾維尼將向北部移動，29日以後靠近沖繩縣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《NHK》報導，日本氣象廳籲指出，今年第一號颱風在26日上午8時左右生成，從原先熱帶氣旋轉變為颱風。目前中心大氣壓力為1003百帕，中心附近最大風速為每秒18公尺，最大瞬間風速為每秒25公尺。

氣象廳指出，颱風「艾維尼」正緩慢地向北移動，預計它將會伴隨著暴風雨，轉往東北方前進，在29日以後靠近沖繩縣大東島地區，氣象廳呼籲當地居民注意大浪與強風。從日本氣象廳發布的預測路徑圖可以看到，預測路徑與台灣幾乎平行，似乎不會直接影響到台灣。

艾維尼的名稱由大洋洲國家密克羅尼西亞提供，意為「風暴之神」。

據日本氣象廳表示，今年的第一號颱風是自1951年統計以來西北太平洋第七晚生成的颱風。而使得颱風較晚生成的原因，與熱帶地區積雨雲的活動有關。

颱風生成的位置位於太平洋西部的熱帶地區。通常往年到了這時候，該地區都會被低壓覆蓋，使得雨雲不斷生成，在形成熱帶氣旋後，進而再變成颱風。

但自去年以來，太平洋中東部海水溫度長時間溫度偏高，發生了「聖嬰現象」。在這兩個水溫較高的海域海水迅速蒸發，在天空中形成雲雨，使得當地的高壓系統減弱轉變為低壓帶，改變了低緯度地區的沃克環流，使西太平洋地區產生下沉的乾燥空氣，進而抑制了西太平洋積雨雲活動。

另外要注意的是，即使颱風較晚生成，也不代表著數量會減少。日本氣象廳指出，當聖嬰現象結束後，還可能會出現「反聖嬰現象」，使得西太平洋海面溫度升高，更容易生成颱風。

日本氣象廳表示，「一般而言，颱風季節是從夏末到秋季，所以現在颱風生成較少不代表能夠安心。且預計今年梅雨鋒面的潮濕空氣較強，應提早做好準備。」

輕颱「艾維尼」生成！1圖看10天天氣　全台「雨彈轟炸」下到發霉

「艾維尼颱風」今上午8點生成！氣象署揭最新路徑　對台影響出爐

菜農學不來！日本水果20年暴漲9成靠這點　當年歉收也能賺大錢

日本國民美食現危機！壽司店破產數量增加　研究點出4大困境

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代