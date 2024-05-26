謝和弦不滿小孩遭威脅！懸賞52萬元揪酸民：地下秩序漢堡解決
歌手謝和弦與前妻Keanna（戴一軒）2020年離婚，前妻Keanna後來不滿謝和弦還沒離婚就頻頻放閃當時新歡陳緗妮，因此對2人提告侵害配偶權。近日，法院判決謝和弦夫妻必須判賠120萬元加利息共134萬元，23日謝和弦夫妻也現身清償債務。謝和弦也在解決債務問題後，決心對抗網路酸民，尤其是連小孩都拖下水的酸民，謝更是在昨（25）日臉書發文表示他會拿出52萬元懸賞金，來尋找在社群頻台上詛咒女兒的酸民。
記者張一笙／綜合報導
該名酸民在臉書上詛咒謝和弦女兒未來會遇到搞外遇的渣男，甚至還會有破壞他女兒家庭的小三，此言一出讓謝和弦相當憤怒，在臉書上發文將提供懸賞金10萬元，並表示「地下秩序漢堡解決我出420000元」，誓言要找出該名酸民。
不少粉絲看到以後，紛紛留言勸謝和弦不要激動，不要與對方計較：「冷靜冷靜，為了老婆小孩著想」、「你中計了，人家就是想要被你揍一揍領醫藥費」、「這就是不了解事實又愛嘴的網路酸民」、「孩子是惹到他啥了？孩子無辜的啊」。
不過有粉絲在底下留言，表示該名酸民用的照片是盜用的，半夜2點還被電話吵醒說要被肉搜。謝和弦也在底下留言表示：「辛苦你了！沒事啦還是找得到本人。」