盧秀燕「團結力量大」暗示藍白合？柯文哲：為國為民大部份可合作
台灣民眾黨立委麥玉珍今天成立台中市聯合服務處，台中市長盧秀燕率子弟兵大陣仗前往祝賀、強調「團結力量大」，外界關心是否延續藍白合，甚至佈局2028？民眾黨主席柯文哲表示，只要有利國計民生，大部份可以合作，並強調「這社會有絕對大多數人認可的是非善惡」。
記者顏幸如／台中報導
麥玉珍與台中市議員陳清龍、江和樹今（26）日在市黨部成立聯合服務處，不僅民眾黨8位立委幾乎全員到齊，被歸為「盧系」的立委楊瓊瓔、廖偉翔及國民黨市議員劉士州等人也到場祝賀；前民眾黨立委、現任台中市政府顧問蔡壁如不僅早早就到場，更有多名穿著「蔡壁如服務處」背心的人士穿梭會場展現堅強陣容。蔡壁如致詞走下台後，還在柯文哲面前與盧秀燕來個大大擁抱。
盧秀燕被視為藍營2028對戰賴清德的可能人選，外界關心盧秀燕如何與民眾黨延續藍白合。盧秀燕致詞以「俗話說團結力量大」開場，讓大家忍不住豎起耳朵，接著她表示台中市的新住民有6.3萬人，佔總人口4%，生活上有更多需要適應、協助的地方，樂見有據點讓新住民獲更多照顧，相信聯合服務處的工作一定會做得很好。
稍後眾人一起揭牌，盧秀燕聽到媒體要聯訪，立即表示另有行程要跑、主動離場。柯文哲受訪時，被問及今天的良好互動，是否象徵將和盧秀燕延續藍白合？他表示民眾黨是有主體性的政黨，「很多事可以合作時合作、需要競爭時競爭、必須對抗時對抗」，並強調只要有利國計民生，政黨間大部份可以合作。因為這社會還是有絕大多數人認可的是非善惡，除非故意挑起爭議，否則真的會衝突的事情不多。