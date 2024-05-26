雄校聯社團成果發表會 陳其邁化身ＤＪ與社團同學一起嗨
高雄市政府青年局第四屆雄校聯社團養成實驗室成果發表會「Mixer！混你的青春！天空嘉年華」，在市長陳其邁化身ＤＪ以有力的鼓聲宣布活動正式開始後，現場也在陳其邁揹起吉他後現場氣氛嗨到最高點！陳其邁表示，市府將持續為有空間需求的社團學生，提供免費舒適的練習環境和表演舞台，讓同學能夠盡情展現自我，鼓勵同學探索自己興趣。
記者郭凱杰／高雄報導
活動現場中，市長陳其邁在文藻大學熱音社學生示範後，他也架式十足的拿起鼓棒演奏爵士鼓，接著跟學生齊跳時下流行舞蹈，還化身DJ刷碟播放《紅豆》remix版，順勢比出Rocker手勢，台下學生也高舉雙手歡呼Put your hands up，嗨翻現場、炒熱氣氛。
今年度的雄校聯社團養成實驗室成果發表會規模更有別以往，有多達23校共37組的社團齊聚空中樂園，舞台間不斷電的演出，激盪出青春花火，交織成難忘的青春記憶。
青年局表示，這次成果發表在大立的空中頂樓進行，融合了天文意象打造象徵雲、日、月等多個風格不同的舞台，讓青春學子盡情綻放才華，現場熱舞、熱音、吉他、電音、嘻哈饒舌、管樂及儀隊輪番上台表演，搭配黑幕下五顏六色的燈光效果，讓全場更加魅力四射。
今年以自信、獨特做為貫穿整場活動的主軸，擔綱台柱演出的高雄科技大學電子音樂文化社社長李誠安表示：「在舞台上，感覺渾身細胞都在吶喊，可以自信做自己，感謝高雄市政府及青年局能了解學生社團需求，並支持我們的興趣。」
高師大附中民謠吉他社幹部周宜叡感性地說:「在空中遊樂園成發真的夠特別，每個社團獨一無二的演出，這將是最棒又難忘的青春記憶。」
原先只是跟同學相約加油打氣的鼓山高中李少涵觀賞表演後說：「太熱血了，決定馬上加入社團練習，希望爭取機會上舞台演出。」
青年局長張以理也說，為培育高雄學子多元發展，希望透過社團參與激盪出燦爛的青春火花，加上遊樂園獨有的氛圍，期望帶給青年學生深刻美好的成果發表體驗，青年局將持續陪伴青年學生在社團活動中追尋自我。