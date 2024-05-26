兩岸「過盡千帆皆不是」？蔣萬安妙回：希望船長將船開往穩定水域
由於總統賴清德在就職演說中，強調兩岸互不隸屬，中國官媒央視隨即發布「反台獨」聲明，不少台灣藝人先後「不得已」表態，台灣天團「五月天」主唱阿信在演唱會中，甚至提到「我們中國人」，引發輿論炸鍋。對此，台北市長蔣萬安今（26）日強調，不會拒絕這些表態藝人的演出，對於兩岸關係是否「過盡千帆皆不是」？蔣則笑說，「所以我們很希望船長，能將船開往穩定的水域。」
記者林怡昕／台北報導
蔣萬安今天上午出席2024愛天使園遊會活動，針對五月天、蔡依林等人被迫表態政治立場後，未來還會不會歡迎對方在台北開演唱會？蔣萬安回應，台灣是一個民主自由的國家，台北市更是一個多元開放的城市，「怎麼可能拒絕對方演出？」
對於這一波藝人被迫「反台獨」表態風波，會不會覺得賴清德520就職後，兩岸民間交流越來越艱鉅？蔣萬安提及，兩岸之間的溝通跟交流非常重要，看到不只是兩岸關係，國內朝野之間也都有一種「情緒動員」的感覺，這是非常內耗的，不管是政府部門或民間之間，兩岸交流都應該秉持對等尊嚴、善意互惠的原則進行，就像是人跟人之間的交往，就應該要有真實交流且實質對話，在此告訴對岸以及賴清德執政的民進黨中央政府，如果沒有一個良好的溝通對話機制，沒辦法營造一個和平穩定的大環境，人民沒辦法自由、安心往來做自己。
媒體追問，怎麼看在賴清德領導下，兩岸關係是不是「過盡千帆皆不是」？蔣萬安笑說，「所以我們很希望船長，能將船開往穩定的水域。」