飛官賠百萬也要走！王鴻薇：賴清德能維持兩岸關係「都是謊言」
總統賴清德在就職演說中，強調兩岸互不隸屬後，近日有名匿名飛官發給總統公開信，稱飛官近年被「操到爆」，空軍今年隊裡很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走，似乎暗示賴上台後兩岸升溫。對此，國民黨立委王鴻薇今（26）日回應，賴清德在選前承諾，台灣不會發生戰爭，「自己有能力維持兩岸關係，難道全都是謊言？」
記者林怡昕／台北報導
繼23日一名自稱14年飛官在網路論壇Dcard匿名發文說不想再續簽後，24日Dcard又有一名「匿名飛官」發出「給總統的一封公開信」指稱，飛官近年被「操到爆」，空軍今年隊裡很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走，空軍稍早澄清，網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆。
對此，王鴻薇表示，賴清德在5月20日發布新兩國論述，兩岸情勢急遽升高，現在連台灣藝人都因為表態問題遭到網友出征。
王鴻薇說，不只藝人，現在連一線飛官也開始拉警報。有兩名飛官寫公開信給賴清德，說旁身邊許多同袍很多人寧可賠300萬也要提前退伍，自己也已經在準備同樣事項，因為他們覺得沒辦法保護家人、愛家人，「賴清德你還不該懸崖勒馬？」
王鴻薇提到，賴清德在選前承諾，台灣不會發生戰爭，自己有能力維持兩岸關係，難道全都是謊言？請賴清德兌現自己的支票，別讓大家覺得選舉時的兩岸論述又變成一張芭樂票。