《破墓》鄭允荷爆紅事業正起飛！突曬「憔悴住院照」：癌症復發了
由崔岷植、金高銀、柳海真、李到晛等人主演的南韓驚悚電影《破墓》，故事劇情新穎又恐怖，在上映之後好評不斷，吸引許多影迷朝聖觀看，也成了韓國2024年首部破千萬人觀影的電影，討論度極高，而出演該電影的演員們身價也跟著水漲船高。不過，在電影中飾演朴志龍妻子的演員鄭允荷，好不容易迎來事業高峰，卻在25日傳出罹癌的消息，她透露原本已經動完手術，沒想到卻又收到癌症復發的消息，讓粉絲們看了都心疼不已。
記者洪生儒／綜合報導
鄭允荷在2007年時以模特兒身分出道，直到2018年演出電影《那才是我的世界》後，正式朝大螢幕發展，近期出演《破墓》飾演被詛咒的一家人，她為了保護孩子找金高銀求救，演技備受肯定，獲得許多粉絲喜愛與支持。沒想到在事業逐漸起飛的時候，鄭允荷卻在25日透過IG向大眾告白自己生病的事，「1年3個月前我確診罹癌，通過手術治療之後，最終被認定為良性腫瘤，但現在卻被診斷出癌症復發了。」
從鄭允荷貼出的照片中可以看到，她穿著病患服，整個人看起來有些憔悴，但臉上還是堅強的展露出笑容，雖然她沒有詳細說明自己是罹患什麼癌症，但她也坦言：「比起獨自疼痛辛苦，我還是想這樣一點點的說些什麼。」鄭允荷也透露，如果她突然消失一陣子，「可能是沒有力氣和勇氣了」，讓許多粉絲看了都相當不捨。