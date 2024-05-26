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《單身3》李鎮錫現身桃園看球！竟是這位樂天女神牽線　合照曝光

▲《單身即地獄3》的超帥男神李鎮錫來台灣體驗棒球文化，竟全靠樂天女神林岱縈牽線！（圖／翻攝自林岱縈IG）
▲《單身即地獄3》的超帥男神李鎮錫來台灣體驗棒球文化，竟全靠樂天女神林岱縈牽線！（圖／翻攝自林岱縈IG）

記者張一笙／綜合報導

韓國實境秀《單身即地獄3》播出後，出演者之一的李鎮錫深受不少台灣粉絲喜愛，由於他在韓國經營咖啡廳，有不少台灣粉絲特地飛到韓國就是想去他的咖啡廳見他一面。帥氣壯碩的李鎮錫多次表示想來台灣旅遊，近日終於兌現他的承諾在24日來訪台灣，甚至在昨（25）日前往桃園棒球場體驗台灣棒球文化，而他會到桃園球場看球，竟然是因為啦啦隊女神林岱縈的牽線。

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《單身即地獄3》節目男嘉賓李鎮錫在韓國經營咖啡廳，壯碩的身材及帥氣的臉蛋，讓他在節目播出後吸引不少粉絲，甚至有不少粉絲特地前往造訪他的咖啡廳想見他一面，李鎮錫也時常以熱情的態度回應粉絲。李鎮錫的熱情招待粉絲的影片在社群上廣為流傳，甚至有台灣品牌看上他的人氣找他代言，他也多次向粉絲們提出感謝之情。

▲李鎮錫多次公開提到想來台灣參觀、旅遊，見見他的台灣粉絲們。（圖／翻攝自YouTube有璟嘿喲）
▲李鎮錫多次公開提到想來台灣參觀、旅遊，見見他的台灣粉絲們。（圖／翻攝自YouTube有璟嘿喲）
昨日，李鎮錫前往桃園棒球場，與在韓國相識的樂天女孩林岱縈相聚，李鎮錫提到他知道在台灣有很多他的粉絲，所以一直想要來台灣遊玩：「剛好有機會來看這麼好的比賽，樂天桃猿也是有名的球隊，所以來看比賽。」由於李鎮錫在韓國經營咖啡廳，並沒有太多時間看比賽，才會來台特別安排看棒球。

促成這次見面機會的林岱縈，昨日也在IG上發文表示她是因為朴騏良所以才認識李鎮錫：「歡迎鎮錫來球場玩，希望你們在台灣玩得愉快，也祝福你發展得越來越好。」朴騏良是韓國職棒樂天巨人的前隊長，號稱「韓國啦啦隊第一人」，過去曾來台參加樂天桃猿《辣年糕趴》擔任開球嘉賓因而與林岱縈相識，林岱縈出單曲時朴騏良也有特地飛來台灣相挺。

▲有「韓國啦啦隊第一人」之稱的朴騏良（右）與樂天女神林岱縈（左）相識已久，能夠促成李鎮錫前往桃園球場，正是因為朴騏良在韓國時就介紹李鎮錫給林岱縈認識。（圖／翻攝自林岱縈IG）
▲有「韓國啦啦隊第一人」之稱的朴騏良（右）與樂天女神林岱縈（左）相識已久，能夠促成李鎮錫前往桃園球場，正是因為朴騏良在韓國時就介紹李鎮錫給林岱縈認識。（圖／翻攝自林岱縈IG）

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