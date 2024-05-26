「呀咧呀咧」大小姐洗腦神曲瘋傳　兒醫：不只皮膚、發育影響更大

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有些人會有疑問，如果晚一點睡，但一樣睡滿8小時，對於身高發展是否有幫助，陳奕成醫師表示，熬夜經過研究證實，會顯著減少生長激素的分泌，醫師再次提醒，「不熬夜，規律睡眠」對於發展期的孩子身高發展非常重要。
晚睡不只有影響身高，體重管理也受到影響， 在多個兒童相關的大型長期研究中都發現，「熬夜」與兒童當下及未來「肥胖」機率，都表現出強烈的正相關。加拿大也有研究發現，就2至6歲的兒童來說，如果每天沒有睡滿10小時過重或肥胖風險比其他小孩會高出近4.2倍，如果以一般學校8點上課回推，至少晚上9點、10點前要上床睡覺，才會有足夠的睡眠。
想要孩子學習能力好棒棒，早點睡覺也會有幫助，醫師指出，大腦在進入睡眠70到90分鐘之後，會有一個「快速動眼期」（REM）的階段，這個階段是大腦在做長期記憶固化以及資訊處理的時候，因此睡眠的時間長短以及品質好壞，對於小朋友的學習表現影響很大。根據調查，每天至少睡滿7小時的學生，學業成績表現有較高的比率位於班上前1/3。
討論到睡眠品質，各方學者、專家都認為，小朋友睡前1個小時不建議使用電子產品，因為電子產品發出的藍光，會延緩大腦褪黑激素的分泌，進而影響孩子的睡眠時間以及睡眠品質。醫師也跟上話題提醒，如果孩子睡不著，不要把睡不著的大小姐和小少爺挖起來跳舞，因為睡前運動對於睡眠品質幫助有限，建議選在早上或是下午時段。