限2天！7-11「5元紅茶」跳水大降價　內行低調搬整箱：比麥香還佛

「呀咧呀咧」大小姐洗腦神曲瘋傳　兒醫：不只皮膚、發育影響更大

▲YouTuber Joeman大跳〈晚安大小姐〉洗腦神曲，兒科醫師順勢提醒，晚睡不只對於皮膚會有影響，對於正在生長中的孩子來說影響更大。（圖／翻攝Joeman臉書）
▲YouTuber Joeman大跳〈晚安大小姐〉洗腦神曲，兒科醫師順勢提醒，晚睡不只對於皮膚會有影響，對於正在生長中的孩子來說影響更大。（圖／翻攝Joeman臉書）

記者周淑萍/綜合報導

最近社群瘋傳各種版本的「呀咧呀咧」洗腦神曲，〈晚安大小姐〉歌詞裡「大小姐，It's time to go to bed，太晚睡的話，嬌嫩的皮膚會變差喔！」看在禾馨醫療專長兒童內分泌的小兒科陳奕成醫師眼裡，不只是皮膚出狀況，晚睡對於小孩的生長也有各種影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳奕成醫師指出，晚睡、睡眠不足對於生長中的孩子影響很大。生長激素的分泌有週期性，通常白天生長激素分泌較少，晚上10點至凌晨2點是生長激素最活躍的時刻，因此如果孩子每天晚上有足夠的熟睡期，生長激素大概會有4 ∼ 5次的分泌週期，生長激素分泌的時間愈多，身高自然愈容易長得愈快。所以俗語說「一眠大一吋」，是有相關的理論支持。

有些人會有疑問，如果晚一點睡，但一樣睡滿8小時，對於身高發展是否有幫助，陳奕成醫師表示，熬夜經過研究證實，會顯著減少生長激素的分泌，醫師再次提醒，「不熬夜，規律睡眠」對於發展期的孩子身高發展非常重要。

▲天氣,戶外,大湖公園。(圖／記者周淑萍攝)
▲醫師建議白天多帶孩子到戶外運動，對於晚上的睡眠品質會有幫助。(圖／記者周淑萍攝)
晚睡不只有影響身高，體重管理也受到影響， 在多個兒童相關的大型長期研究中都發現，「熬夜」與兒童當下及未來「肥胖」機率，都表現出強烈的正相關。加拿大也有研究發現，就2至6歲的兒童來說，如果每天沒有睡滿10小時過重或肥胖風險比其他小孩會高出近4.2倍，如果以一般學校8點上課回推，至少晚上9點、10點前要上床睡覺，才會有足夠的睡眠。

想要孩子學習能力好棒棒，早點睡覺也會有幫助，醫師指出，大腦在進入睡眠70到90分鐘之後，會有一個「快速動眼期」（REM）的階段，這個階段是大腦在做長期記憶固化以及資訊處理的時候，因此睡眠的時間長短以及品質好壞，對於小朋友的學習表現影響很大。根據調查，每天至少睡滿7小時的學生，學業成績表現有較高的比率位於班上前1/3。

▲女童、兒童配圖。（示意圖／取自Unsplash）
▲兒科醫師提醒，想要提高孩子學習能力，早點睡覺也會有幫助。（示意圖／取自Unsplash）
討論到睡眠品質，各方學者、專家都認為，小朋友睡前1個小時不建議使用電子產品，因為電子產品發出的藍光，會延緩大腦褪黑激素的分泌，進而影響孩子的睡眠時間以及睡眠品質。醫師也跟上話題提醒，如果孩子睡不著，不要把睡不著的大小姐和小少爺挖起來跳舞，因為睡前運動對於睡眠品質幫助有限，建議選在早上或是下午時段。

YouTube加強Premium會員功能！從畫質下手　疑測試「強化版720p」

台灣學生好強！開發「穴位、目標」App　獲蘋果全球學生挑戰賽

「罰單詐騙」影片瘋傳！藝人稱開罰別急繳　MyGoPen：多處不合理

Google地圖「抓姦神器」年底關閉！時間軸定位太詳細　內行曝原因

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生