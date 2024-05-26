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新北火鍋店也有活蛞蝓！點火加熱還扭動噁爆　醫：爬過的菜恐傳染

▲外食又見活蛞蝓食安問題，民眾到新北市新莊火鍋店用餐，在鍋內驚見活跳跳的蛞蝓，點火加熱時還能感覺到蛞蝓扭動。（圖／翻攝自爆料公社二社）
▲外食又見活蛞蝓食安問題，民眾到新北市新莊火鍋店用餐，在鍋內驚見活跳跳的蛞蝓，點火加熱時還能感覺到蛞蝓扭動。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者黃韻文／綜合報導

食安問題再出包！繼合點壽司出現「蛞蝓壽司」、IKEA內湖店的錢都火鍋菜葉有活蛞蝓，現在新北市新莊火鍋店的鍋壁也出現活蛞蝓，且在點火加熱瞬間，還能感覺到活蛞蝓扭動一下，超噁畫面讓顧客臉都綠了，新北衛生局也出手，今（26）日將派員前往稽查。《NOWnews今日新聞》記者去電查證，店員則以正在忙為由急掛電話。

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《爆料公社二社》有網友爆料，家人到新莊新泰路某火鍋店用餐，鍋子端上桌時，在鍋壁上還有一隻活跳跳的蛞蝓，且在點火瞬間，蛞蝓還扭動了一下滑嫩的身體，噁心畫面讓人臉都綠了。

由於該店消費模式是先結帳、再出菜，該顧客提到，店家對於餐點出現活蛞蝓，並沒有「免單」，而是直接換一鍋新的，雖然最後勇敢吃完，但心理陰影卻吃得害怕。對此，新北衛生局則表示將派員前往稽查。《NOWnews今日新聞》去電店家求證，在表明來意並提到「蛞蝓」二字後，店員便以正在忙為由欲結束通話，並未多做回應。

▲民眾到新莊火鍋店用餐，在鍋壁上驚見活生生的蛞蝓。（圖／翻攝自爆料公社二社）
▲民眾到新莊火鍋店用餐，在鍋壁上驚見活生生的蛞蝓。（圖／翻攝自爆料公社二社）
這已經不是近期第一起蛞蝓事件，最先爆出的台北連鎖壽司店「合點壽司」京站店，顧客在5月18日用餐，目睹花壽司上有活跳跳的蛞蝓；而5月22日又有民眾到內湖IKEA店用餐，也在店內餐廳錢都的菜葉上發現蛞蝓，這次新莊火鍋店則是一隻活生生的蛞蝓黏在鍋壁上。

ICU醫師陳志金在粉專示警，食物上若是出現活蛞蝓，要擔心寄生蟲感染，尤其是「廣東住血線蟲」恐引起「嗜酸性腦膜腦炎」，只要爬過的菜都可能傳染，常見症狀包括發燒、頭痛、嘔吐、昏迷、甚至死亡。提醒民眾勿生食蝸牛、螺類、蛞蝓，若是生機飲食則要洗淨蔬菜。

▲近期有台北民眾前往知名連鎖壽司用餐，卻發現送上桌的花壽司內，竟然有「活蛞蝓」還在爬行蠕動。（圖／翻攝爆料公社）
▲消費者5月18日前往合點壽司京站店用餐，在花壽司上發現活蛞蝓爬行蠕動。（圖／翻攝爆料公社）
▲民眾到內湖IKEA內的火鍋店用餐時，發現菜葉上有蛞蝓。（圖／翻攝自Dcard）
▲民眾到內湖IKEA內的錢都火鍋店用餐，發現菜葉上有蛞蝓。（圖／翻攝自Dcard）

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