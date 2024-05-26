林淑芬一拳勾起麥玉珍家暴舊創　柯文哲搬出賴清德演說內容譴責

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麥玉珍與台中市議員陳清龍、江和樹今（26）日在台中市黨部成立聯合服務處，她受訪時表示「大家都覺得我是新住民、我不懂法案，因此我比別人認真更多倍，法案一條條看、對所有民眾負責，也希望大家能多看民眾黨國會改革的法案」。
被問及衝突事件，她表示目前身體狀況還好，但那一拳勾起她痛苦過往的傷痛。麥玉珍表示，20幾年前她被家暴，921那晚因家暴不敢回家、躲在還沒蓋好的房子裡，大地震來襲時一個人面對恐慌，「如果房子倒下來，我可能就死在裡面」，深刻的心靈創傷壓抑很多年不想再提，她哽咽說「當天她打我一拳，恐慌的心態、害怕的情緒跑出來，這幾天都睡不好」。
柯文哲則表示，「民代要搏聲量我可以理解」，總統賴清德就職演說時有提到，國會運作要堅守程序正義、少數服從多數、多數尊重少數。他認為國會運作應該以文化、文明方式進行，但立法院許多動作是不成熟的，台灣要成為文明國家，很多事就該用文明的方法來走。
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