啦啦隊長《玩很大》脫到剩比基尼！梓梓一轉身粉絲超暈：根本娜美
董梓甯（梓梓）是夢想家啦啦隊的隊長，儘管工作忙碌，她也時常會透過社群跟粉絲互動和分享日常的生活點滴。董梓甯昨（25）日在社群上曬出了一系列之前錄製《綜藝玩很大》時所穿的比基尼照片，性感火辣的身材馬上吸引大批網友注意，紛紛留言狂讚：「這魔鬼身材真的是會讓人好暈」、「明明才幾張照片，卻浪費我一個多小時。」
記者洪生儒／綜合報導
董梓甯25日透過IG發文曬出一系列的比基尼照片，並在貼文中寫道：「繼昨天夢想家精彩的季後賽拿下第一勝，今晚不會沒東西看！因為又到了週六綜藝玩很大，這是上集泳池關卡的照片～」董梓甯也不忘幫節目宣傳，「可以去YT看呦！今天播炸裂峴港的最後一集，好捨不得呦！」
而從董梓甯曬出的照片中可以看到，她身穿一套黑色比基尼，襯托出白皙的肌膚，而泳衣的設計也相當簡單俐落，細肩帶搭配深V領口，讓她可以盡情展現窈窕的身材曲線，深邃的事業線也是一覽無遺。其中，最讓粉絲們讚嘆的，是董梓甯的腰身很纖細，腹部一絲贅肉都沒有。
不少網友看完都紛紛留言表示：「梓隊長16蹲又彈鋼琴超帥的！」、「這魔鬼身材真的是會讓人好暈！暈到想讓我分享到我的限時動態上，根本是娜美，讓人好暈」、「明明才幾張照片，卻浪費我一個多小時」、「只有梓哥能超越梓哥」、「身材維持得很好」、「怎麼一打開手機就有這種福利。」
其實，董梓甯除了擔任P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家專屬啦啦隊Formosa Sexy的隊長兼總監之外，她也有在舞蹈教室教課，先前還曾累到長期失眠、心悸，甚至被診斷出自律神經失調的症狀，還好後來吃藥治療後有漸漸好轉，不少粉絲也都相當關心她的健康。