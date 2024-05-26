NBA當NFL打？溜馬G3最後三分戰術超精妙　球迷：牛仔隊該學學他們

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這場比賽最後時刻，溜馬只落後1分，但總教練Rick Carlisle沒有喊暫停，而是讓後衛Andrew Nembhard在最後10秒自由操刀，結果後者在7.1秒時發生要命失誤、被Jrue Holiday抄走球，將球權還給對手，塞爾提克Holiday 兩罰俱中，溜馬最後一擊沒投進，比賽就此定調。
在賽後接受媒體採訪，Carlisle談到關鍵時刻沒喊暫停的老話題，他表示：「當時還剩8、9秒，塞爾提克出手沒進之後，我們得到了一個打轉換的機會。我信任我的球員，我信任他們可以創造出一個很棒的投籃機會，而不是叫一個暫停，並讓塞爾提克能讓自己的防守各就各位。」
Andrew Nembhard今晚攻下32分為溜馬全隊最高，由他來推進似乎也沒有問題，但面對當今聯盟最佳外線防守者Jrue Holiday的防守，Nembhard最終發生失誤，讓球隊錯失在主場振作的機會。
溜馬最後一擊跑得精妙 NBA當NFL打
不過事實上溜馬最後一擊的布置還是很夠水準，球隊從前場發球，但除了發球者之外的其他4人是從後場啟動、像美式足球進攻組一樣往前衝刺，最後Aaron Nesmith在亂軍之中跑出一個出手機會，可惜三分出手沒進。
賽後不少球迷也調侃這次戰術的創意，稱讚Carlisle不愧是2011年率領達拉斯小牛（現獨行俠）拿到隊史首冠的名帥，直言：「達拉斯牛仔應該學學溜馬怎麼進攻的」、「空檔出來了，可惜沒進」、「如果投進這本會是最棒的三分設計戰術」。
儘管輸球，但Carlisle賽後表示自己為球員感到驕傲，「他們從頭到尾都一直在努力戰鬥。但可惜在今天最後的2分半鐘裡，我們領先8分之後幾乎做錯了所有的事情。」