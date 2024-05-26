愛用痠痛貼布注意！貼太多片害肝腎負擔　醫：每次1片、別貼著睡

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黃彥儒指出，目前市售的痠痛貼布種類繁多，大致可分3種：
一、含有消炎止痛成分（如Diclofenac或Indomethacin），適用於紅、腫、熱、痛等症狀。
二、含有辣椒膏成分（Capsaicin），可使神經元脫敏感，減少痛覺的熱感。
三、含有甲基水楊酸、薄荷等成分，提供短暫清涼效果，暫時減輕疼痛。
黃彥儒指出，貼布的合理用量，成人為每天2至3片，每次使用1片，貼4至6小時取下，以免附著皮膚過久而產生過敏現象；而童因肝腎功能尚未發育完全，應選擇成分較單純貼布，且依體重使用劑量比例為原則。
值得注意的是，若使用貼布入睡，特別是貼在頸部或背部，由於睡眠時間常超過6小時，起床可能會發現如「尿布疹」的過敏反應，應特別留意。
黃彥儒指出，民眾若有大面積或多處痠痛時，可選擇口服止痛藥或消炎止痛藥來緩解，或是將1片貼布剪成多等分，分別貼在不同痠痛部位，切記每天總量不過量。
此外，若口服藥與貼布同時使用，應選擇含不同成分的藥品，例如口服藥選擇主要成分為乙醯胺酚（acetaminophen）的止痛藥，可搭配含有Indomethacin消炎成分的貼布，可避免同一成分累積過量，造成身體負擔。
食藥署則提醒，民眾應選擇包裝上有食藥署核可藥證字號的貼布，並按說明使用，避免使用來路不明的產品。
📌正確使用痠痛貼布注意事項：
◼️使用貼布超過一週沒效果應找專業醫師、藥師諮詢。
◼️如出現過敏反應，應立即停用。
◼️開放性傷口不要貼，避免引起感染。
◼️平時有服用消炎止痛藥的民眾，需留意與貼布的成分是否重複。
◼️依照痠痛原因，選擇貼布成分。