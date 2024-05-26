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愛用痠痛貼布注意！貼太多片害肝腎負擔　醫：每次1片、別貼著睡

▲台灣人愛用痠痛貼布，只要哪邊痠痛就貼上一片，但醫師提醒，成人每次使用1片即可，且要避免貼著入睡。（圖／業者提供）
▲台灣人愛用痠痛貼布，只要哪邊痠痛就貼上一片，但醫師提醒，成人每次使用1片即可，且要避免貼著入睡。（圖／業者提供）

家庭消費中心／綜合報導

許多民眾腰痠背痛時，馬上會使用痠痛貼布。根據復健醫學會調查，國內成人每月平均使用6片藥布，每年總用量超過4億3800萬片，但專家指出，痠痛貼布使用不當或使用過量，可能產生副作用，甚至傷肝腎，注意成人每次使用1片即可，並謹記晚上不要貼著入睡 ，若身上多處疼痛，可搭配口服止痛藥，成分則應與貼布不同。

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針對痠痛貼布，食藥署邀請中國民國藥師公會全聯會黃彥儒藥師說明正確使用方式，他表示，民眾對貼布通常較無戒心，可能長時間或大量使用，或同時服用與貼布成分相同的消炎止痛藥，當用量過大時，造成肝腎負擔或引發各種副作用的風險就會上升。 

▲好市多販售大容量的撒隆巴斯痠痛貼布。（圖／取自臉書社團「 COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）
▲若是大量使用貼布，或同時服用與貼布成分相同的消炎止痛藥，用量過大會造成肝腎負擔。（圖／翻攝畫面）
黃彥儒指出，目前市售的痠痛貼布種類繁多，大致可分3種：

一、含有消炎止痛成分（如Diclofenac或Indomethacin），適用於紅、腫、熱、痛等症狀。

二、含有辣椒膏成分（Capsaicin），可使神經元脫敏感，減少痛覺的熱感。

三、含有甲基水楊酸、薄荷等成分，提供短暫清涼效果，暫時減輕疼痛。 

黃彥儒指出，貼布的合理用量，成人為每天2至3片，每次使用1片，貼4至6小時取下，以免附著皮膚過久而產生過敏現象；而童因肝腎功能尚未發育完全，應選擇成分較單純貼布，且依體重使用劑量比例為原則。 

值得注意的是，若使用貼布入睡，特別是貼在頸部或背部，由於睡眠時間常超過6小時，起床可能會發現如「尿布疹」的過敏反應，應特別留意。 

黃彥儒指出，民眾若有大面積或多處痠痛時，可選擇口服止痛藥或消炎止痛藥來緩解，或是將1片貼布剪成多等分，分別貼在不同痠痛部位，切記每天總量不過量。

此外，若口服藥與貼布同時使用，應選擇含不同成分的藥品，例如口服藥選擇主要成分為乙醯胺酚（acetaminophen）的止痛藥，可搭配含有Indomethacin消炎成分的貼布，可避免同一成分累積過量，造成身體負擔。 

食藥署則提醒，民眾應選擇包裝上有食藥署核可藥證字號的貼布，並按說明使用，避免使用來路不明的產品。

📌正確使用痠痛貼布注意事項：

◼️使用貼布超過一週沒效果應找專業醫師、藥師諮詢。

◼️如出現過敏反應，應立即停用。

◼️開放性傷口不要貼，避免引起感染。

◼️平時有服用消炎止痛藥的民眾，需留意與貼布的成分是否重複。

◼️依照痠痛原因，選擇貼布成分。 

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