JJ Redick真將成湖人新主帥？名記：感覺聯盟許多人都認為他領跑

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根據美媒《The Athletic》的名記者Shams Charania指出，JJ Redick是許多人最看好能夠成為湖人新任主帥的人選，他說：「我被告知，上週湖人球團和JJ Redick在芝加哥聯合試訓中，進行了長時間的會面，為了充分了解他，他是湖人第一個進行面對面會談的人。」
「然後他們（湖人球團）週一在洛杉磯會面了其他人選，我認為他們將開啟選帥工作的第二階段，也就是與候選人們進行更多以籃球為中心話題的談話，目前更多聊的是表層的東西。就目前的進展而言，我感覺聯盟當中的所有人都覺得，JJ Redick是這份工作的領跑者，他正處於那種態勢。」
名記指湖人往後是AD的球隊 新任主帥要能將戰術圍繞他
Shams Charania隨後也表示，湖人隊往後將會是Anthony Davis的球隊，新任主帥必須要展現出設計更多圍繞著AD的戰術，這對紫金大軍是很重要的環節，他說：「JJ Redick足夠年輕，他也擁有LeBron James和Anthony Davis對他的尊重，但聽著，接下來這是Davis的球隊了，他現年31歲，是那個正值生涯巔峰的球員。所以無論是Redick還是別的教練，如何圍繞Anthony Davis制定比賽計劃，那將是最重要的環節。」Shams如此總結到。