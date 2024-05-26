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JJ Redick真將成湖人新主帥？名記：感覺聯盟許多人都認為他領跑

▲根據知名記者Shams Charania的消息指出，他認為聯盟當中許多人士，都覺得JJ Redick目前最有機會接下湖人新任主帥位置。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據知名記者Shams Charania的消息指出，他認為聯盟當中許多人士，都覺得JJ Redick目前最有機會接下湖人新任主帥位置。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯湖人隊今年表現不盡理想，在季後賽首輪以1：4不敵丹佛金塊，無緣挑戰隊史第16座總冠軍。而日前湖人球團也選擇開除原總教練「火腿」Darvin Ham，如今正在物色新任主帥，期望能夠找到最佳人選，帶領紫金軍團重返榮耀。而根據知名記者Shams Charania的消息指出，他認為如今聯盟當中有許多人都認為，JJ Redick是目前最有機會，能夠成為湖人隊新任主帥的人選。

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Redick是第一個與湖人面談　許多聯盟人士認為他領跑　

根據美媒《The Athletic》的名記者Shams Charania指出，JJ Redick是許多人最看好能夠成為湖人新任主帥的人選，他說：「我被告知，上週湖人球團和JJ Redick在芝加哥聯合試訓中，進行了長時間的會面，為了充分了解他，他是湖人第一個進行面對面會談的人。

「然後他們（湖人球團）週一在洛杉磯會面了其他人選，我認為他們將開啟選帥工作的第二階段，也就是與候選人們進行更多以籃球為中心話題的談話，目前更多聊的是表層的東西。就目前的進展而言，我感覺聯盟當中的所有人都覺得，JJ Redick是這份工作的領跑者，他正處於那種態勢。

名記指湖人往後是AD的球隊　新任主帥要能將戰術圍繞他

Shams Charania隨後也表示，湖人隊往後將會是Anthony Davis的球隊，新任主帥必須要展現出設計更多圍繞著AD的戰術，這對紫金大軍是很重要的環節，他說：「JJ Redick足夠年輕，他也擁有LeBron James和Anthony Davis對他的尊重，但聽著，接下來這是Davis的球隊了，他現年31歲，是那個正值生涯巔峰的球員。所以無論是Redick還是別的教練，如何圍繞Anthony Davis制定比賽計劃，那將是最重要的環節。」Shams如此總結到。


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