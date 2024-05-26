阿信高喊「我們中國人」引脫粉潮！上萬人灌爆臉書：再見了五月天
五月天阿信昨（24）日在北京鳥巢，脫口而出：「我們中國人」，掀起兩岸歌迷熱烈討論，部分台灣粉絲更是暴怒脫粉，激動直呼：「原本還以為你們不一樣！今晚真是狠狠打臉陪伴你們25年的台灣五迷」，大量歌迷湧入阿信臉書撻伐，截至目前已有超過1.8萬人留言，不少歌迷都淚別：「再見了，五月天。」
記者吳昕蓓／綜合報導
五月天近來展開5525《回到那一天》25週年巡迴演唱會，24日在北京開唱，阿信在talking環節中突然表示：「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」，一番話立刻獲得中國人力挺，台灣網友則是群起激憤，粉絲更是大失所望。
阿信23日晚間在臉書發，宣傳將在鳥巢開唱，直言：「我們是25歲的五月天，青春正盛，只因有你，明天讓我們共同迎接第5場鳥巢的五月天！」然而在演唱會結束後，大量粉絲在貼文底下留言表示，「我是台灣人，我退追中國五月天！」、「原來高雄世運是最後一次聽五月天了，謝謝」、「賺了那麼多錢了永遠不嫌夠」、「五迷之前，我是臺灣人」、「再見了，中國人陳信宏先生」、「相信人民幣很香，終究沒骨氣淪陷」、「25年來第一次對阿信這麼失望」、「五月都還沒結束，我所追尋的五月天已經徹底消失了」、「再見了，25年的青春。」
儘管五月天方面並未正面回應，但阿信25日開唱時再度表示：「我知道，有很多人在保護我們、在捍衛我們，我也知道一直以來有很多人為了五月天流下眼淚，其實那是我最捨不得的事情，或者說是你們某一種偶像，總希望帶給你們的是希望、快樂、信仰。」並藉由《突然好想你》意有所指表示：「你也許會再離開五月天，但在那之前，我和怪獸、瑪莎、石頭、冠佑會不時的、不時的突然好想你！」