架黑幕也沒用！她目擊陸客「挖洞」拍富士山　河口湖觀光公害難解

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當地公所決定架設2.5公尺高的黑色布幕，阻擋景觀，並在該處設置QR碼，引導遊客前往其他能眺望富士山的景點，黑幕已經在21日完工。河口湖町町長渡邊英之24日表示，黑布架設後，觀光客人數已經減少，狀況正逐漸改善，並稱若之後觀光亂象有所改善，會考慮把黑幕撤除。
沒想到，近來一名中國網友「小美kazumi」25日在小紅書分享影片，其中顯示雖然LAWSON對面已經架設了黑幕，仍有不少遊客慕名前往，但竟然有中國遊客直接在黑幕上挖了一個洞。「小美kazumi」直言「富士山羅森黑幕確認，同胞還是有辦法的…」。從影片中也能看到一名遊客，直接舉起手機隔著黑幕拍照。
對此，小紅書網友紛紛表示，「有必要嗎？以為只有大爺大媽素質不好，年輕人也要這樣嗎」、「一生打卡的中國人」、「人被討厭是有道理的」，但也有人反駁「怎麼知道是中國人挖的洞？」、「又不是只有中國人拍」。
圍繞在「LAWSON河口湖站前店」問題似乎難以單靠黑幕解決，與此同時，距離河口湖站前店約莫1公里的「LAWSON富士河口湖町役場前店」也出現了人潮，甚至還有遊覽車直接帶團過來。不過當地公所表示，尚未收到相關投訴，暫時不會對這間LAWSON做出任何措施。
由於這兩間LAWSON都是在社群網路的宣傳下爆紅，城西國際大學觀光部教授佐滝剛弘認為，「只能透過社群平台進行對抗。必須讓慕名而來的觀光客到別的景點也有同樣的滿足感，河口湖町不管從哪個地方都能看見富士山，可以取代的場所非常多，只能透過社群網路來將觀光客誘導到其他場所。」