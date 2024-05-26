黃仁勳受邀出席大聯盟台灣日！身穿「93」號球衣替運動家隊開好球
MLB美國職棒奧克蘭運動家隊今（26）日在主場迎戰休士頓太空人隊，本場比賽運動家球團舉辦「大聯盟台灣日」活動，也特別邀請到輝達執行長黃仁勳到場開球，黃仁勳也脫下他的黑皮衣，穿上印有NVIDIA、及象徵輝達創辦年份的93號球衣站上投手丘，開球時則是直接將球投進捕手手套，獲得全場如雷掌聲。
記者陳品翔/綜合報導
「舊金山台灣日」今日正式登場，由運動家隊舉辦此活動，而最受關注的絕對是輝達執行長黃仁勳的開球處女秀。他今天提前進入球場準備，一開始便問現場人員，「誰要教我投球？」隨後則與青少棒球員訓練了許久，為了就是要在投手丘上開出好球。
而根據《中央社》報導，黃仁勳練投一顆接一顆，即便是娛樂性質演出，卻一點都不馬虎，也不吝請教小球員怎麼將球投好，相當認真看待這次的開球儀式。黃仁勳平日現身各種場合都以黑皮衣亮相，今天他則是難得換上球衣，袖子上印有NVIDIA的字樣，背號則是93號，象徵著黃仁勳於1993年創辦輝達，輝達如今市值已高達逾2.5兆（約新台幣84兆）。
開球時刻隨後正式來到，黃仁勳站上投手丘，投球直接將球投入捕手手套，沒有挖地瓜，全場也隨之響起熱烈歡呼。結束開球儀式後，黃仁勳也特地前往「台灣區」，幫球迷們簽球帽、球衣，現場被擠得水洩不通。根據報導指出，今天的「舊金山台灣日」吸引了將近4000名台灣球迷，親臨現場響應，也是運動家球團舉辦台灣日3年以來，最多台灣球迷參與的一次。