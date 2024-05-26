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NBA球星Middleton來台「看PLG季後賽」！新北國王IG主動爆震撼彈

▲新北國王球團主動洩密，會有重量級球星到訪新莊體育館，而該名人物可能就是密爾瓦基公鹿球星Khris Middleton。（圖／美聯社／達志影像）
▲新北國王球團主動洩密，會有重量級球星到訪新莊體育館，而該名人物可能就是密爾瓦基公鹿球星Khris Middleton。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

P.League+季後賽正火熱開打，新北國王首輪對上福爾摩沙夢想家，目前處於0：1落後的劣勢。稍早球隊主動在IG上釋出一張Line對話截圖，疑似主動透露在回到主場後，會有重量級球星到訪新莊，而該名人物可能就是密爾瓦基公鹿球星Khris Middleton

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Khris Middleton來台？國王IG限動透露玄機

該對話內容中，有人先問一句「公鹿米豆湯？」，之後又有人稱可能是來台灣看他表哥打球，疑似曝光下周在新莊體育館，NBA現役球星Khris Middleton很有可能大駕光臨，來PLG季後賽看球。

Middleton和國王隊確實有些淵源，因為目前在國王隊效力的洋將曼尼高就是前者的表哥。現年33歲、身高196公分的曼尼高（Kenny Manigault）曾在2019-20年球季征戰ABL東南亞職籃聯賽，他在聯盟以防守見長，拿過2次抄截王，入選過一次年度第2隊。

根據媒體報導，Middleton今天確實就將現身福爾摩沙夢想家主場看球，之後也會前往新莊體育館，幫表哥加油。而近期也有球迷在個人社群網站上發布一則與Khris Middleton在信義區巧遇的照片，而這似乎也說明了Middleton目前人確實就在台灣

MiddletonNBA生涯輝煌，在2021年與「字母哥」Giannis Antetokounmpo攜手幫助公鹿奪冠，其生涯共出賽739場，場均可以得到16.9分4.8籃板3.9助攻，以穩定的中距離跳投而聞名。

▲新北國王在在IG限時動態上釋出一張Line對話截圖，疑透露密爾瓦基公鹿球星Khris Middleton可能會來新莊體育館看球。（圖／翻攝自國王IG）
▲新北國王在在IG限時動態上釋出一張Line對話截圖，疑透露密爾瓦基公鹿球星Khris Middleton可能會來新莊體育館看球。（圖／翻攝自國王IG）
Middleton小檔案

姓名：Khris Middleton

出生：1991年8月12日（32歲）

國籍：美國

身高：201公分

體重：106公斤

位置：3號（小前鋒）

 NBA選秀：2012年 / 輪次：2 / 總順位：39，被底特律活塞選中

生涯榮譽：NBA總冠軍（2021）、3×NBA全明星賽（2019、2020、2022）

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