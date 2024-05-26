温昇豪大談台灣歷史！小粉紅挖昔言論「我也是中國人」轟變色龍
中國央視22日突然發布聲明：「台獨死路一條，中國終將實現完全統一！」許多台灣藝人也開始「交作業」，轉發貼文表態支持統一。藝人温昇豪則發文回顧自己曾參演的台灣歷史作品《一八九五乙未》，獲得3萬人大讚，消息傳到中國後，有網友挖出他2018年的貼文，曾說過「我是台灣人，也是中國人」，痛批他是變色龍。
記者薛羽彤／綜合報導
温昇豪22日發文回顧自己曾演過的電影《一八九五乙未》，憶起當年拍攝的心情，「記得當時的自己，演出的初期至末期皆是熱血沸騰，有股衝動想把鮮血塗抹在這片土地上。」更透過劇情表示，「時至今日，所謂的進行式仍在繼續，這塊土地仍是多方覬覦，虎視眈眈。而土地上的人們仍如129年前一樣，選擇不一。」還提到「四百年」、「母親的身世」等關鍵詞。
温昇豪的貼文吸引3萬多人點讚，消息傳到中國，陸網友挖出2018年金馬獎頒獎典禮上，因獲獎者台獨的發言，導致大陸開始抵制金馬，温昇豪當時在微博發文痛批，為何金馬頒獎典禮要涉及政治議題，有台灣網友不滿質疑，在底下留言「自古以來多少中國人在金馬獎頒獎典禮上吃台灣豆腐，沒人罵他們扯政治，你身為台灣人不幫台灣人，對你感到失望。」
而温昇豪也親自回應表達看法，「我是台灣人，但也是中國人，不懂回去看憲法，清楚嗎？謝謝！我不想和你筆戰，也沒時間和你多說，不管是台灣還是大陸都是中國人，無須質疑，中華民國憲法也寫的清楚。異中求同才是我們必須走的正確道路。」一番言論被挖出後，中國網友也批評温昇豪是變色龍，「也太不要臉了，以前還來內地拍劇撈錢呢」；不過也有其他網友替他緩頰，表示微博帳號大多都是中國經紀公司在管理，「發文內容說不定本人第一時間都不知道，至於主觀意願就不得而知。」