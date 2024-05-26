高國慶引退賽邀9好友到場見證歷史 林威助缺席同學聚會很可惜
統一7-ELEVEN獅今（26）日在台南棒球場舉行「綠色坦克」高國慶引退賽，特別邀請這些從小一起長大或不同時期互相學習競爭的選手楊騏嘉、李明進、林宗毅、陽東益、張志強、劉芙豪、黃龍義、徐余偉及王信民參擔任活動嘉賓，共享榮耀。而昨晚高國慶先與老同學聚會，但前中信兄弟總教練林威助沒有出現，讓他直呼很可惜，下次要約更好的時間。
記者路皓惟/台南報導
被問到昨晚同學聚會誰沒來很可惜，高國慶表示：「陽建福、余文彬、蔡仲南、余進德，還有林威助，這5個同學有事沒辦法來很可惜，他們現在都有各自的工作要做。」
高國慶指出，周遭很多同學的實力都很好，因為很想贏過他們，所以對自己要求很高，學生時期付出很多時間在訓練，「他們是我在棒球路上的助力，感謝他們都願意來，但因為太久沒見面，大家都說好下次要約更好的時間點再聚。」
作為在職棒打滾20年的長青樹，高國慶一直是後輩的榜樣，目前身為二軍首席教練，他也勉勵後輩努力，「有一點小成就就可以，不用想自己要有多大的影響力，用小小的力量去感染，有意義的事情多做，曾經被我們幫助過的小朋友，看到我們就很快樂，這就是好事，持續做就可以感覺到。」
此外，統一獅在今天的引退賽規劃「榮耀時刻綠色坦克高國慶文物展」與簽名會活動，並安排一系列活動，邀請球迷用掌聲感謝他對統一獅隊及台灣職棒的貢獻。