呀咧呀咧！派偉俊、婁峻碩hito音樂獎合體 他跳〈晚安大小姐〉
派偉俊昨（25）日登上《2024 hito 流行音樂獎頒獎典禮》，與婁峻碩、曹楊同台飆唱，尤其他與婁峻碩2人在舞台上打造的超豪華合唱舞台，更是掀起全場高潮。婁峻碩在得獎感言時一句火爆全網的歌曲〈晚安大小姐〉開頭：「呀咧呀咧！」瞬間引爆全場，讓現場所有藝人、觀眾、歌迷們都十分激動。
記者張一笙／綜合報導
周杰倫的師弟派偉俊、曹楊2人昨日在《2024 hito 流行音樂獎頒獎典禮》開唱，尤其曹楊更是首度在超過萬人的台北小巨蛋開唱，他坦言自己心情既緊張又期待：「有一直練習，第一句很緊張，但後面就很OK。」
派偉俊的好友婁峻碩在社群上十分活躍，毫無懸念地獲頒最具號召力歌手獎，他獲獎時對著攝影機及台下觀眾說：「我希望今天晚上的Threads，都是這段影片，呀咧呀咧！」並且現場小跳一段，讓粉絲們都十分開心。
而派偉俊也在隨後的舞台上，獻唱〈鑽石〉、〈Whatever〉、〈I Hate Myself Sometimes〉等一連串精彩歌曲，最後還和婁峻碩一起合唱〈一首歌〉，2人在舞台上的絕佳默契，讓整段表演都維持在高點，引起觀眾們的掌聲與鼓勵。