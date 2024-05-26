激勵台灣！變裝皇后妮妃雅捍衛民主自由 外媒讚：已成非官方大使
台灣變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）近日在美國真人實境秀《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul's Drag Race）奪冠，25日在台北國際變裝節帶來精彩表演，這也是她的回台首秀。而妮妃雅也在上週現身立法院外參與抗議行動。外媒指出，妮妃雅儼然變成了台灣的「非官方大使」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
《路透社》報導，妮妃雅是第一個在《魯保羅變裝皇后秀》中奪冠的東亞人，使得台灣民眾為之振奮，而妮妃雅也十分熱衷於參與政治，25日在台北國際變裝節帶來精彩表演，當時她穿著標誌性的黃色服裝，和其他50名變裝皇后一起走上舞台，贏得了熱烈的掌聲，讓數百名粉絲驚嘆不已。
報導指出，妮妃雅已經成為台灣在國際舞台上的「非官方大使」，也是為台灣民主、自由的捍衛者。她本月初在總統府跟前總統蔡英文談話，並進行了一場表演，上週還參加了立法院反國會改革行動。
妮妃雅在台北國際變裝節表演前受訪時表示，「我的立場是一樣的，我們需要捍衛辛苦爭取來的民主」，「我認為我們應該站起來捍衛我們關心事情。」對於自己爆紅，她則表示還在適應所經歷的一切，覺得這一切發生得太快，但能肩負『皇后』的重任，她感到相當驕傲。
報導介紹，妮妃雅是台灣變裝界中一位頗有名氣的藝術家，常穿著融入香蕉元素的誇張表演服，還曾經在臺灣的寺廟中表演，並曾在菜市場拍攝過裝扮成香蕉的照片。妮妃雅的表現激勵了她的朋友，也有人稱看過妮妃雅在實境秀中的表演後，「變的更加勇敢表達自己」。