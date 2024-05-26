婆婆要求養不婚姑姑！人妻聽兒「神回1句」笑出來 老人家臉秒垮
現代「不婚主義」越來越盛行，許多單身女子決定不生小孩，自己一人生活更為自在。不過，就有人妻分享，婆婆時常灌輸給兒子一個觀念，強調姑姑不會結婚，因此等到老了要靠他來照顧，沒想到兒子當場神回「我養不起那麼多人！」讓原PO及老公當場笑出來，療癒結局更令大批網友拍手叫好直呼「你兒子那麼小就人間清醒了。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名人妻近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」中發文，她透露一次全家在吃飯時，兒子勸單身的姑姑可以去交男朋友，並直言：「不要花太多時間在我這，喜歡小孩自己生呀，因為以後我還是以爸爸媽媽為主！」
果真，兒子的發言讓原PO婆婆相當不滿，立刻跳出來說話，教導他「不可以！以後要顧姑姑，你姑姑應該不會結婚。」沒想到，兒子聽完竟回婆婆「我養不起那麼多人」，讓原PO老公當場笑出聲來，直接稱讚兒子回得好。
貼文一出，不少網友見到療癒結局直呼「這個兒子聰明」、「你兒子那麼小就人間清醒了」、「這種回答法簡直一流」、「感覺婆婆常常對孫子講這種話，講到孩子都受不了」。也有不少人認為，姑姑未來若想依靠姪子，應該也要有所付出，「姑姑有房產的話可以斟酌考慮，或者姑姑的保單受益人改一下小朋友的名字。」