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婆婆要求養不婚姑姑！人妻聽兒「神回1句」笑出來　老人家臉秒垮

▲有人妻分享，婆婆時常灌輸給兒子一個觀念，強調姑姑不會結婚，因此等到老了要靠他來照顧，沒想到兒子神回覆，讓夫妻倆當場笑出來。（示意圖，非當事人／取自Shutterstock）
▲有人妻分享，婆婆時常灌輸給兒子一個觀念，強調姑姑不會結婚，因此等到老了要靠他來照顧，沒想到兒子神回覆，讓夫妻倆當場笑出來。（示意圖，非當事人／取自Shutterstock）

記者賴禹妡／綜合報導

現代「不婚主義」越來越盛行，許多單身女子決定不生小孩，自己一人生活更為自在。不過，就有人妻分享，婆婆時常灌輸給兒子一個觀念，強調姑姑不會結婚，因此等到老了要靠他來照顧，沒想到兒子當場神回「我養不起那麼多人！」讓原PO及老公當場笑出來，療癒結局更令大批網友拍手叫好直呼「你兒子那麼小就人間清醒了。」

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一名人妻近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」中發文，她透露一次全家在吃飯時，兒子勸單身的姑姑可以去交男朋友，並直言：「不要花太多時間在我這，喜歡小孩自己生呀，因為以後我還是以爸爸媽媽為主！」

▲近日有女網友表示，她婆婆最會無中生有，一直以來她都是聽聽而已不會發聲，怎料，婆婆最近竟批評她的雙親，讓她氣得直呼「踩到我的底線」，從此不再理會婆婆。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）
▲由於姑姑單身未婚，某次全家吃飯時，原PO兒子勸姑姑可以去交男朋友，不要花太多時間在自己身上。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）
果真，兒子的發言讓原PO婆婆相當不滿，立刻跳出來說話，教導他「不可以！以後要顧姑姑，你姑姑應該不會結婚。」沒想到，兒子聽完竟回婆婆「我養不起那麼多人」，讓原PO老公當場笑出聲來，直接稱讚兒子回得好。

貼文一出，不少網友見到療癒結局直呼「這個兒子聰明」、「你兒子那麼小就人間清醒了」、「這種回答法簡直一流」、「感覺婆婆常常對孫子講這種話，講到孩子都受不了」。也有不少人認為，姑姑未來若想依靠姪子，應該也要有所付出，「姑姑有房產的話可以斟酌考慮，或者姑姑的保單受益人改一下小朋友的名字。」

▲北市一名女子在臉書留下「我的婆婆殺了我」的文章後輕生，消息曝光引發台灣社會譁然。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
▲原PO兒子的發言讓婆婆相當不滿，立刻跳出來說話，下秒聽到回答，臉卻立刻垮下來。（示意圖，非當事人／取自Pixabay）

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