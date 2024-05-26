楊冪身材太兇猛！ 「弧線太明顯」溢出禮服 遭官方P掉掀議
中國流量女星楊冪不僅是流量保證，精緻臉蛋、逆天身材更是經常受到討論，數次登上微博熱搜，先前她和新片《醬園弄》劇組出席坎城影展首映會，以一襲削肩合身禮服現身，展現穠纖合度的好身材，然而官方釋出的照片，卻被發現和媒體拍的不同，疑似身材太豐滿被修圖修掉。
記者吳昕蓓／綜合報導
楊冪日前出席坎城影展，水藍色禮服不僅凸顯出她玲瓏有致的好身材，同時也不失典雅大器的氣質，然而因為禮服的削肩設計，無法完全包裹著她的豐滿上圍，從現場媒體曝光的照片中能看到，楊冪整個人散發光芒，她的左胸卻從布料中溢出，側乳輪廓明顯，意外成為網友關注焦點。
事後楊冪工作室所發佈的照片中能看到，類似角度的照片，她左胸的弧度卻變得很奇怪，出現修圖痕跡，連粉絲都忍不住吐槽：「左胸怎麼怪怪的？」照片對比圖在微博上瘋傳，讓網友不禁驚嘆楊冪的好身材，竟然還需要被特別修掉，「不愧是大冪冪」、「冪姐實在太兇猛了」、「身材好到需要被P圖？？」
事實上，楊冪過去就經常因為傲人身材掀起話題，不只是外型，她的演技實力也有目共睹，出道多年擁有許多經典作品，包括《三生三世十里桃花》、《小時代》、《神鵰俠侶》等，由於是收視保證，還讓她獲封「流量女王」，日前她上檔的新作《狐妖小紅娘月紅篇》也再度掀起熱議。