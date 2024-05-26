周杰倫被點名！中國小粉紅列94名未表態台灣藝人 沒微博也躲不過
總統賴清德520就職典禮重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中國隨即展開動作，除了環台軍演外，官媒出文恫嚇台獨死路一條，許多在中國發展的台灣藝人突在微博接連轉發官媒貼文表態。沒有微博的天王周杰倫以及霍建華暫時躲過一劫。然而，小粉紅未放過兩人，羅列出94名未表態的台灣藝人名單，兩人雙雙被點名。
國際中心顏得智／綜合報導
中國官媒央視22日發布反台獨聲明，許多台灣藝人紛紛在微博跟進表態，此外，天團五月天主唱阿信在北京演唱會上驚吐「我們中國人」，亦引發爭議聲浪。
有中國網友盤點出表態的台灣藝人名單，截止至昨晚，已有78位台灣藝人表態，包含歐陽娜娜姊妹、汪東城、楊宗緯、蕭敬騰、侯佩岑等人，蕭敬騰更是在官媒發文恫嚇後高呼，「我很驕傲自己是中華民族的一份子，做個好漢子，堂堂正正中國人」。
另一方面，歌手周杰倫因沒有微博帳號，雖躲過社群表態風暴，然而，小粉紅並沒有放過，昨羅列出一份94位未表態的台灣藝人，周杰倫赫然在榜上，此外，同樣沒有微博的男星霍建華也被第一個點名，此外，賈靜雯、彭于晏、阮經天、蔡依林、劉若英、徐若瑄等藝人也都出現在內。