印度鐵皮屋遊樂場大火增至33死！燃燒畫面曝 傷亡者多為兒童
印度古茶拉底邦（Gujarat）拉吉科特市（Rajkot）一間鐵皮搭建的兒童遊樂場，於當地時間25日傍晚發生大火，截止至今(26)日，至少33人喪生，當中大多數是兒童，目前火勢已經撲滅，但部分罹難者遺體被大火燒到難以辨認。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《印度人報》（The Hindu）報導，這處兒童遊樂場是由鐵皮屋搭建，包含兩層樓，營業大約有四年的時間，火災於25日傍晚5時30分左右發生，當時許多兒童在內遊玩，人潮眾多加上疏散緊急出口缺乏，造成嚴重傷亡，有消息指出，火災是因某項焊接工作引起，亦有說法是指冷氣機爆炸所引起，目前仍待調查結果。
警方已依過失致死罪嫌羁押遊樂場業主與總經理，事發後，印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台X發文表示哀悼稱，「對於拉吉科特的火災感到極度悲痛，我的心與所有喪失親人者同在，並為傷者祈禱」
遊樂場所在的古茶拉底邦政府已成立調查小組，並在72小時內提交報告，目前得知，現場除了較小的滅火器外，沒有任何能使用的滅火器，因此大火吞噬建築物時沒有人來處理。
截止至今日的傷亡人數，已造成33人死亡，其中包括9名16歲以下的兒童。