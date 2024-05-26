高國慶引退賽邀9好友到場見證歷史　林威助缺席同學聚會很可惜

國王90：86擊敗夢想家！NBA球星Middleton加持　曼尼高末節砍12分

▲季後賽G2末節曼尼高轟下12分，全場則是砍進17分，在表弟Middleton面前打出一場好球，也帶領國王打出逆轉勝，以90：86擊敗夢想家，將系列賽扳成1：1平手。（圖／東超提供）
▲季後賽G2末節曼尼高轟下12分，全場則是砍進17分，在表弟Middleton面前打出一場好球，也帶領國王打出逆轉勝，以90：86擊敗夢想家，將系列賽扳成1：1平手。（圖／東超提供）

記者黃建霖/臺中報導

P.League+聯盟新北國王今（26）日在客場迎戰福爾摩沙夢想家，NBA密爾瓦基公鹿球星Khris Middleton到場觀賞台灣職籃季後賽，此役兩隊一路激戰到末節，分數在有限的範圍內拉鋸，末節曼尼高轟下12分，全場則是砍進17分，在表弟Middleton面前打出一場好球，也帶領國王打出逆轉勝，以90：86擊敗夢想家，將系列賽扳成1：1平手

我是廣告 請繼續往下閱讀
Middleton到場應援　曼尼高開賽表現精彩

今天開賽傳出公鹿隊球星Khris Middleton將會到場看球的消息，震撼籃壇。Middleton生涯在NBA出賽出賽739場，場均可得到16.9分4.8籃板3.9助攻，名氣相當響亮，目前也是聯盟現役頂尖小前鋒。

Middleton此次來台看球，主要應該是幫表哥、效力於新北國王隊的洋將曼尼高（Kenny Manigault）加油，後者是聯盟「大鎖」級人物，拿過2次抄截王，曾入選年度第二隊，是國王陣中最全能的球員之一。

或許是NBA全明星表弟到場聲援助威，曼尼高今天開賽打得確實活躍，先是投進三分球，之後又拋投得手，幫助國王拉出13：4的攻勢，球隊首節打完以33：27領先。不過次節夢想家再次祭出招牌防守，讓國王單節只有17分進帳，半場打完反而以55：50反超。

曼尼高末節12分　率國王逆轉

易籃再戰後，國王第三節開打後快6分鐘的時間裡，10投0中，只靠罰球拿2分，夢想家則趁機靠著德文馬布爾的跳投，一度將分差拉開到10分，不過之後國王靠著防守反擊，打出高潮，一波11：4的攻勢，讓他們以63：66進入到末節。

最後一擊，曼尼高兩記三分球命中，讓國王反超，連場邊的表弟Middleton都為他鼓掌振奮。林書豪一次抄球得手的過程中，被麥卡洛打中臉部，當場血流如注。進入最後2分鐘，國王領先2分，之後奧帝中距離命中，但麥卡洛4罰2中，雙方仍是2分差。

國王喊出暫停後，林書豪果斷切入買犯，他兩罰全中，讓國王在最後45秒時取得89：85領先。之後林書緯發生失誤，麥卡洛再次2罰1中，之後國王再度失誤，但麥卡洛沒進，奧帝2罰1中，鎖定比賽勝利。林書豪今晚得到16分5抄截5助攻4籃板，曼尼高則攻下17分7籃板。

▲密爾瓦基公鹿球星Khris Middleton與效力於PLG新北國王隊的表哥曼尼高相見歡，後者正隨隊在季後賽迎戰福爾摩沙夢想家。（圖／新北國王提供）
▲密爾瓦基公鹿球星Khris Middleton與效力於PLG新北國王隊的表哥曼尼高相見歡，後者正隨隊在季後賽迎戰福爾摩沙夢想家。（圖／新北國王提供）

Khris Middleton來台「看PLG季後賽」！新北國王IG主動爆震撼彈

PLG季後賽／攻城獅G2一口氣寫隊史「6紀錄」！勇奪季後賽客場首勝

PLG快評／李家瑞用三分神射回應「被放空」　打亂領航猿沙盤推演

PLG季後賽／艾夫伯砍38分！攻城獅以118:102勝領航猿　系列賽1:1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代