國王90：86擊敗夢想家！NBA球星Middleton加持　曼尼高末節砍12分

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今天開賽傳出公鹿隊球星Khris Middleton將會到場看球的消息，震撼籃壇。Middleton生涯在NBA出賽出賽739場，場均可得到16.9分4.8籃板3.9助攻，名氣相當響亮，目前也是聯盟現役頂尖小前鋒。
Middleton此次來台看球，主要應該是幫表哥、效力於新北國王隊的洋將曼尼高（Kenny Manigault）加油，後者是聯盟「大鎖」級人物，拿過2次抄截王，曾入選年度第二隊，是國王陣中最全能的球員之一。
或許是NBA全明星表弟到場聲援助威，曼尼高今天開賽打得確實活躍，先是投進三分球，之後又拋投得手，幫助國王拉出13：4的攻勢，球隊首節打完以33：27領先。不過次節夢想家再次祭出招牌防守，讓國王單節只有17分進帳，半場打完反而以55：50反超。
曼尼高末節12分 率國王逆轉
易籃再戰後，國王第三節開打後快6分鐘的時間裡，10投0中，只靠罰球拿2分，夢想家則趁機靠著德文馬布爾的跳投，一度將分差拉開到10分，不過之後國王靠著防守反擊，打出高潮，一波11：4的攻勢，讓他們以63：66進入到末節。
最後一擊，曼尼高兩記三分球命中，讓國王反超，連場邊的表弟Middleton都為他鼓掌振奮。林書豪一次抄球得手的過程中，被麥卡洛打中臉部，當場血流如注。進入最後2分鐘，國王領先2分，之後奧帝中距離命中，但麥卡洛4罰2中，雙方仍是2分差。
國王喊出暫停後，林書豪果斷切入買犯，他兩罰全中，讓國王在最後45秒時取得89：85領先。之後林書緯發生失誤，麥卡洛再次2罰1中，之後國王再度失誤，但麥卡洛沒進，奧帝2罰1中，鎖定比賽勝利。林書豪今晚得到16分5抄截5助攻4籃板，曼尼高則攻下17分7籃板。