南珠出道13年獨自來台超市掃貨！秀友情戒指：Apink她們與我同在
南韓人氣女團Apink成員南珠今（26）日首度以個人身分來台舉辦簽售會及粉絲見面會，在此之前特地與台灣媒體見面。出道13年的南珠坦言自己獨自見記者以及粉絲十分有壓力，不過昨日提早來台就前往台灣超市掃貨，準備不少紀念品塞滿行李箱。南珠也說，雖然成員們沒能一起前來台灣，但她還是將友情戒指一起帶來，並表示：「Apink她們與我同在。」
記者張一笙／綜合報導
南珠昨日提前來台，第一站就到超市掃貨，買了不少零食、餅乾、紀念品、鳳梨酥以及芳香劑，南珠害羞地表示：「我的行李箱現在感覺會要爆開了！」更透露自己想到台中旅遊，而且都已經計劃好了，只不過目前還沒時間，希望有機會能來玩。
日前Apink已完成體上韓國綜藝節目《認識的哥哥》時，就秀出成員的友情戒指，南珠當時沒有戴上戒指，她解釋是因為那時剛好在專輯宣傳期所以拔下來。這次來台南珠特地戴上戒指，表示：「有種成員一起來台灣的感覺。」南珠也透露過去成員們就經常搞丟戒指，所以這次特別買精品品牌的戒指，她笑著表示：「弄丟的處罰，就是用自己的錢再把戒指買回來，這已經是很大的懲罰，因為真的不便宜！」
南珠也大方地談起團體回歸計畫，她表示團員們一直有在討論，希望能夠在今年回歸：「但因為最近有很多非常年輕的女團出現，那種非常年輕的概念也不太適合我們，想要找到很符合Apink的風格。」南珠說，雖然團員之間還未能達成共識，但至少她們都十分喜歡輕快、快樂的曲風：「這點還滿明確的。」